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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لجنة مجلس الجامعات الأهلية تقيم الإمكانيات المادية والبشرية لجامعة جنوب الوادي

رئيس جامعة جنوب الوادي يستقبل لجنة مجلس الجامعات الأهلية لتقييم الإمكانيات المادية والبشرية
رئيس جامعة جنوب الوادي يستقبل لجنة مجلس الجامعات الأهلية لتقييم الإمكانيات المادية والبشرية
أ ش أ

 استقبل رئيس جامعة جنوب الوادي الدكتور أحمد عكاوي، اليوم، الإثنين، اللجنة المُشكّلة من مجلس الجامعات الأهلية، وذلك لتقييم الإمكانيات المادية والبشرية الخاصة ببرنامج طب الفم والأسنان بجامعة جنوب الوادي الأهلية والذي يضم الدكتورة صفاء مرزوق تهامي عميد كلية طب الفم والأسنان بجامعة أسيوط، والدكتور أحمد بكري الأستاذ بكلية طب الفم والأسنان بجامعة المنيا . 


جاء ذلك بحضور الدكتور محمد إسماعيل النائب الأكاديمي للجامعة الأهلية، والدكتور أحمد طلعت تميرك عميد كلية طب الفم والأسنان.


واستعرض رئيس الجامعة، خلال اللقاء، أبرز إمكانيات جامعة جنوب الوادي الأهلية التي تضم برامج الطب والجراحة، العلاج الطبيعي، الحاسبات و الذكاء الاصطناعي، الهندسة، الصيدلة، التمريض، العلوم الادارية، الألسن.. مؤكدا على التكامل بين الجامعتين الحكومية والأهلية وتوفير مختلف سبل الدعم لإنجاح المنظومة التعليمية بالجامعة الأهلية التي تعد مشروعا قوميًا يتسق مع التوجهات الوطنية بإتاحة فرص التعليم العالي وتحقيق الأهداف الانمائية على المستوى القومي . 


وتحدث عن تجهيزات الجامعة الاهلية ومنظومة التعليم التي تواكب أحدث الممارسات وخلال الزيارة، قامت اللجنة بتفقد المعامل المتخصصة، وقاعات التدريس، والمدرجات، والمبنى الإداري، قاعات الأنشطة الطلابية حيث تابعت اللجنة تجهيزات البرنامج والبنية التحتية الداعمة له بمقر الجامعة الأهلية.


كما تفقدت اللجنة العيادات الخارجية ومعامل الأبحاث وقاعات التدريس، والمكتبة، غرف الكنترول، وحدة أشعة الاسنان التخصصية بكلية طب الفم والاسنان بمقر الجامعة وتأتي هذه الزيارة في إطار جهود الجامعة المتواصلة لاعتماد البرامج الأكاديمية الجديدة، وحرصها على توفير بيئة تعليمية متميزة تواكب أحدث النظم العالمية في التعليم الطبي.

رئيس جامعة جنوب الوادي الدكتور أحمد عكاوي مجلس الجامعات الأهلية الإمكانيات المادية والبشرية طب الفم والأسنان بجامعة جنوب الوادي الأهلية

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