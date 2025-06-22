افتتاح المعرض الخيرى للملابس بجامعة جنوب الوادي



افتتح الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، المعرض الخيري للملابس ضمن أنشطة مبادرة الخير بالجامعة.

وذلك في إطار المبادرات الاجتماعية التى تنفذها الجامعة لدعم الفئات الأولى بالرعاية، برعاية الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، وإشراف الدكتور محمد سعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة بدرية حسن، المدير التنفيذي لمبادرة الخير بالجامعة ووكيل كلية التربية النوعية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد رئيس جامعة جنوب الوادى، بأن الجامعة تضع خدمة المجتمع في مقدمة أولوياتها، وتسعى إلى تنفيذ مبادرات إنسانية تُسهم فى تخفيف الأعباء عن كاهل المحتاجين وتُعزز من دور الجامعة المجتمعى إلى جانب دورها التعليمى والبحثى.



وأشارت الدكتورة بدرية حسن، المدير التنفيذي لمبادرة الخير بالجامعة، إلى أن المعرض يأتي في اطار انشطة مبادرة الخير، التي تهدف الى تقديم الدعم المستمر للفئات الاكثر احتياجاً من منسوبي الجامعة وقد ضم المعرض 309 قطعة متنوعة من الملابس التى تم فرزها وتجهيزها بعناية، ليتم توزيعها على المستحقين في إطار روح التكافل والتضامن داخل المجتمع الجامعى.



وفى سياق آخر أجرى الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، جولة تفقدية لمتابعة معدلات الإنجاز في أعمال إنشاء وتجهيز المقر الجديد لإدارة الأمن الجامعي بالجامعة، وذلك بحضور لفيف من القيادات الإدارية.

وأكد رئيس الجامعة، بأن المقر الجديد سيضم مختلف وحدات إدارة الأمن الجامعي، بما يواكب احتياجات العمل الأمني داخل الجامعة، ويسهم في تعزيز كفاءة الأداء وتوفير بيئة تنظيمية أكثر احترافية للعاملين بهذا القطاع الحيوى.

وأوضح عكاوى، بأن الجامعة حريصة على تطوير البنية التحتية لوحداتها المختلفة، وفي مقدمتها قطاع الأمن الجامعي، لما له من دور محوري في تأمين المنشآت وضمان انتظام سير العملية التعليمية في أجواء من الاستقرار والانضباط.