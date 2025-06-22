الأهلي يسمح بتغطية مرانه إعلاميا لمدة 15 دقيقة فقط| تفاصيل

كشف الإعلامي ونجم منتخب مصر السابق، أحمد حسن عن إمكانية تغطية مران الأهلي إعلاميا لمدة 15 دقيقة.

وكتب أحمد حسن، عبر حسابه الشخصي بموقع “فيس بوك”: "كأس العالم للأندية| فتح مران الأهلي أمام وسائل الإعلام لمدة 15 دقيقة، وريبيرو يتحدث اليوم في مؤتمر صحفي عن مباراة بورتو".

موعد مباراة الأهلي وبورتو

تقام مباراة الأهلي وبورتو يوم الثلاثاء الموافق 24 من يونيو الجاري، في تمام الساعة الرابعة فجرًا بتوقيت القاهرة والسعودية في مونديال الأندية.



ترتيب مجموعة الأهلي بعد فوز إنتر ميامي

بالميراس (4 نقاط / +2 أهداف)

إنتر ميامي (4 نقاط / +1 هدف)

بورتو (نقطة واحدة / -1 هدف)

الأهلي (نقطة واحدة / -2 هدف)