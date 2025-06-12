قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخرباوي: ثورة 30 يونيو لحظة فاصلة أنقذت الدولة المصرية
ياسمين عبد العزيز والعسيلي في حفل زفاف منة القيعي ويوسف حشيش
10 سيارات إطفاء تكافح حريق مصنع مكرونة في أوسيم.. صور
أبو العينين: أمن مصر خط أحمر.. ولن نتنازل عن حقوق الشعب الفلسطيني
أبو العينين: فخور بتتويج سيراميكا كليوباترا بكأس العاصمة.. ونرغب في إنشاء ناد جديد للألعاب الأخرى
أبو العينين: العاصمة الإدارية عمل تاريخي يجب دراسته
أبو العينين: الأهلي لو طلب عيني أديهاله
مليار جنيه.. إيمان كريم: 13.6 مواطن من ذوي الإعاقة استفادوا من قروض التمويل العقاري
سعر أقل عيار ذهب اليوم 13- 6-2025
أبو العينين: فخور بتتويج سيراميكا كليوباترا بكأس العاصمة.. ونرغب في إنشاء ناد جديد للألعاب الأخرى
ما هو سعر متر الغاز الطبيعي للمنازل؟
أبو العينين: فخور بتتويج سيراميكا كليوباترا بكأس العاصمة.. ونرغب في إنشاء ناد جديد للألعاب الأخرى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تشكيل فريق البنك الأهلي لمواجهة سيراميكا فى نهائي كأس عاصمة مصر

البنك الأهلي
البنك الأهلي
القسم الرياضي

أعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة بنادي البنك الأهلى عن تشكيل الفريق لمواجهة سيراميكا فى نهائي كأس عاصمة مصر .


وجاء التشكيل على النحو التالي 
حراسة المرمى : عبد العزيز البلعوطى 
خط الدفاع : أمير مدحت، داو سيريل، هشام صلاح، اسحاق يعقوبو
خط الوسط  : سعيدو سيمبوري، محمد فتحى، محمد ابراهيم 
خط الهجوم  : اسامة فيصل، ياو انور، احمد ياسر ريان 


ويجلس على مقاعد البدلاء 
احمد صبحى، محمد عبد الغني، سيرجي اكا، احمد النادري، سيد نيمار، احمد مدبولي، محمد بسيوني، احمد سعيد، عبد اللطيف جريندو.

جوائز بطولة كأس عاصمة مصر
وتشتعل المنافسة على لقب بطولة كأس عاصمة مصر بسبب المكافات المالية الضخمة التي يحصل عليها البطل مقارنه بالجائزة المالية لبطولة الدوري.

ويحصل الفائز بلقب بطولة كأس عاصمة مصر على 10 ملايين جنيه بينما جائزة بطل الدوري 5 مليون جنيه.

بينما يحصل الخاسر من المباراة النهائي لبطولة كأس عاصمة مصر على 4 ملايين جنيه.

البنك الأهلي سيراميكا كليوباترا سيراميكا فريق سيراميكا كليوباترا نادي سيراميك كليوباترا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 برقم الجلوس .. ترقبوها بالدرجات

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 جميع المحافظات .. ترقبوها هنا

نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2025 محافظة الجيزة

نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2025 محافظة الجيزة .. برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس والاسم 2025

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس والاسم 2025 محافظة القاهرة

المتهمين

الداخلية تعلن تفاصيل مقــ تل أحمد المسلماني جواهرجي البحيرة| فيديو

انتشال جثث ضحايا طائرة اير انديا المنكوبة

قفز لحظة السقوط.. الناجي الوحيد من كارثة طائرة "إير إنديا" يروي لحظات الرعب | صور

امتحانات

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في الجيزة

محل جزارة بالعصافرة

اللحمة بـ700 جنيه ..محافظ الاسكندرية ينفعل على صاحب محل جزارة

ترشيحاتنا

هيونداي أكسنت RB

أرخص سيارة من هيونداي في مصر.. أسعار كسر الزيرو

هيونداي إلنترا موديل 2025

أسعار هيونداي إلنترا 2025 في الإمارات

كاديلاك اوبتيك V موديل 2026

كاديلاك أوبتيك V موديل 2026 سيارة SUV كهربائية فاخرة بأداء رياضي وتكنولوجيا متطورة

بالصور

ياسمين عبد العزيز والعسيلي في حفل زفاف منة القيعي ويوسف حشيش

حفل زفاف منة القيعي
حفل زفاف منة القيعي
حفل زفاف منة القيعي

بعد إعلان ارتباطهما بشكل غير مباشر.. من هو ياسين رشدي حبيب نور عمرو دياب؟

نور عمرو دياب وياسين رشدي
نور عمرو دياب وياسين رشدي
نور عمرو دياب وياسين رشدي

6 حيل .. احم نفسك من أضرار الضغط المنخفض في الصيف

ضغط الدم المنخفض
ضغط الدم المنخفض
ضغط الدم المنخفض

السيطرة على حريق محدود بمركز خاص للولادة والحقن المجهري في المنيا.. صور

السيطرة على حريق بمركز خاص للولادة
السيطرة على حريق بمركز خاص للولادة
السيطرة على حريق بمركز خاص للولادة

فيديو

وفاة اب يوم زفاف ابنته

مستحملش الفرحة.. أب يحتضن ابنته يوم زفافها ويفارق الحياة

دويتو حسن الأسمر وابنه

بعد 14 سنة على رحيله.. حسن الأسمر يعود في دويتو “أغلى من عينيا” مع ابنه هاني

ماجد الكدواني مع معتز التوني

خوّافين أوي في الموضوع دا| ماجد الكدواني يكشف سرًا فنيًا يجمعه بـ كريم عبد العزيز

أدهم علي

بعد نجاحه مع رامي عياش.. أدهم علي يطرح كليب "لعنه عليك" على خطى Ai

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وجع في قلب أمريكا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العرب وتحدي البقاء

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: سفينة النجاة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: سينما نجيب محفوظ.. حين صافح الأدب الشاشة الفضية

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: معالي الناخب

المزيد