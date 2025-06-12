تشكيل فريق البنك الأهلي لمواجهة سيراميكا فى نهائي كأس عاصمة مصر

أعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة بنادي البنك الأهلى عن تشكيل الفريق لمواجهة سيراميكا فى نهائي كأس عاصمة مصر .



وجاء التشكيل على النحو التالي

حراسة المرمى : عبد العزيز البلعوطى

خط الدفاع : أمير مدحت، داو سيريل، هشام صلاح، اسحاق يعقوبو

خط الوسط : سعيدو سيمبوري، محمد فتحى، محمد ابراهيم

خط الهجوم : اسامة فيصل، ياو انور، احمد ياسر ريان



ويجلس على مقاعد البدلاء

احمد صبحى، محمد عبد الغني، سيرجي اكا، احمد النادري، سيد نيمار، احمد مدبولي، محمد بسيوني، احمد سعيد، عبد اللطيف جريندو.

جوائز بطولة كأس عاصمة مصر

وتشتعل المنافسة على لقب بطولة كأس عاصمة مصر بسبب المكافات المالية الضخمة التي يحصل عليها البطل مقارنه بالجائزة المالية لبطولة الدوري.

ويحصل الفائز بلقب بطولة كأس عاصمة مصر على 10 ملايين جنيه بينما جائزة بطل الدوري 5 مليون جنيه.

بينما يحصل الخاسر من المباراة النهائي لبطولة كأس عاصمة مصر على 4 ملايين جنيه.