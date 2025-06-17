أحمد ربيع: وقف القيد سبب تعثر انتقالي إلى الزمالك.. وربنا كرمني بالبنك الأهلي

تحدث أحمد ربيع لاعب خط وسط البنك الأهلي المتألق بشدة هذا الموسم عن أسباب تعثر مفاوضاته مع نادي الزمالك، في حديثه مع أحمد المصري ببرنامج نجوم دوري نايل والذي يذاع عبر إذاعة أون سبورت إف أم.

وأكد "ربيع" أن قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بوقف القيد هو السبب الأساسي في تعثر مفاوضات انتقاله إلي نادي الزمالك، مشددًا على أن كرم ربنا كبير، بعدما أكرمه بعرض البنك الأهلي في نفس التوقيت.

وتابع لاعب خط وسط البنك الأهلي، بعد انضمامي للبنك الأهلي وضعت تحدي كبير أمام عيناي، وهو الظهور بشكل قوي والتألق كي أتمكن من الانضمام لمنتخب مصر، وبعدها تكون خطوة الانتقال للأهلي أو الزمالك أو خوض تجربة الاحتراف الخارجي.

واختتم أحمد ربيع حديثه مع أحمد المصري قائلًا: بداياتي في البنك الأهلي كانت صعبة، خصوصًا إني قادم من فريق درجة تانية مع كامل الاحترام والتقدير لنادي السكة الحديد، لكن استقبال طارق مصطفى المدير الفني واللاعبين لي في أول مران كان مختلفًا وساعدني كثيرًا في تجاوز تلك المرحلة، والحمد لله ظهرت بقوة خلال موسمين.