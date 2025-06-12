30 دقيقة سلبية بين سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي في نهائي كأس العاصمة

مرت 30 دقيقة على أحداث الشوط الأول من مباراة نهائي بطولة كأس عاصمة مصر بين سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي.

يحاول سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي فرض سيطرتهما على أحداث المباراة لكن كل المحاولات فشلت في تهديد مرمى الأخر.



وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا كالتالي:



حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد شكري - چاستيس آرثر - رجب نبيل - أحمد هاني.

خط الوسط: إسلام عيسى - محمد رضا بوبو - عمرو قلاوة - مروان عثمان - محمود زلاكة.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

وجاء البنك الأهلي كالتالي

حراسة المرمى : عبد العزيز البلعوطى

خط الدفاع : أمير مدحت، داو سيريل، هشام صلاح، اسحاق يعقوبو

خط الوسط : سعيدو سيمبوري، محمد فتحى، محمد ابراهيم

خط الهجوم : اسامة فيصل، ياو انور، احمد ياسر ريان