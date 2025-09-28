في بيان رسمي .. نادي المصري يهدد بالانسحاب بعد خسارته أمام بتروجيت

أصدر مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي بيان رسميا شديد اللهجة، بعد الخسارة من بتروجيت بثلاثية مقابل هدفين في الدوري المصري الممتاز.

وكتب الإعلامي أحمد عبد الباسط عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"المصري البورسعيدي يهدد بتجميد النشاط والانسحاب من الدوري".

وانتقد مجلس النادي البورسعيدي التحكيم المصري، حيث هدد بتجميد نشاطه الرياضي والانسحاب من بطولة الدوري، وقال المصري في بيانه إن طاقم تحكيم مباراة بتروجيت احتسب العديد من الأخطاء التحكيمية.

وقد أبدى المصري اندهاشه الشديد من احتساب حكم المباراة، محمد عباس قبيل، لعشر دقائق فقط كوقت محتسب بدلًا من الضائع في الشوط الثاني، حيث أدعى النادي أن المباراة توقفت أكثر من 10 دقائق لمراجعة الهدف الثاني للمصري وركلة الجزاء المحتسبة لبتروجيت.