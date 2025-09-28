القانون يُواجه الفوضى البيئية.. غرامة 100 ألف جنيه لـ مُخالفي ضوابط فرز القمامة

تضمن قانون تنظيم إدارة المخلفات على عدة ضوابط لفرز القمامة في الأماكن المخصصة لها، و أقر غرامات تصل إلى 100 ألف جنيه، لمخالفي أحكام هذه المادة من القانون .

و حظرت اللائحة التنفيذية للقانون إلقاء أو فرز أو معالجة المخلفات البلدية إلا فى الأماكن المخصصة، وتصدى القانون، لإلقاء المخلفات فى غير الأماكن المخصصة، وكذلك فرز القمامة فى غير أماكنها، بالنص على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من:

- ألقى أو تخلص من المخلفات غير الخطرة فى غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك.

- فرز أو عالج المخلفات البلدية فى غير الأماكن المخصصة لذلك.

- سلم المخلفات غير الخطرة إلى شخص أو منشأة غير مرخص لهما بذلك، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا.

وفى جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة فى ارتكاب الجريمة، ودون إخلال بحقوق الغير حسنى النية، وبإلزام المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا على نفقته الخاصة.