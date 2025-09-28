قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

أوباما ينتقد نتنياهو بشدة: لا يمكن للأطفال أن يموتوا جوعا.. كفى من هذه اللعبة الساخرة

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

وجه الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما انتقادات مباشرة لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، معتبرا أن استمرار الوضع الإنساني في غزة "أمر لا يطاق"، وأن هناك "لعبة ساخرة" تمارس على حساب المدنيين.

وفي خطاب ألقاه في العاصمة الأيرلندية دبلن، حيث تسلم "ميدالية الحرية" التي تمنحها المدينة لشخصيات عامة بارزة، قال أوباما: "نحن، الذين لسنا طرفا مباشرا في العنف، يجب أن نقول: لا يمكن للأطفال أن يموتوا جوعا. لا منطق عسكري في استمرار قصف ما دمر بالفعل".

وأكد أوباما أن القادة السياسيين، سواء في إسرائيل أو أماكن أخرى، يستفيدون من إبقاء شعوبهم رهينة لروايات الانقسام والصراع: "للقادة مصلحة في استمرار رواية ’نحن وهم‘، لأن ذلك يساعدهم على البقاء في السلطة. إنها لعبة ساخرة، شاهدتها مرارًا خلال رئاستي، ولم أكن دائمًا موضع ترحيب بسبب ذلك".

وفي موقف نادر، أقر أوباما صراحة ببرودة العلاقة بينه وبين نتنياهو: "يمكن القول إن رئيس وزراء إسرائيل، الذي لا يزال في منصبه، وأنا، لم نكن أفضل الأصدقاء".

انتقاد مزدوج لحماس والحكومة الإسرائيلية

رغم انتقاده الصريح للسياسة الإسرائيلية، لم يتوانَ أوباما أيضًا عن انتقاد حركة حماس، واصفًا نهجها بـ"القاسي والساخر": "نهج حماس في محاولة حل مشكلة عبر تعريض جميع أفرادها للخطر هو قمة السخرية التي أرفضها أيضاً".

وأشار الرئيس السابق إلى أن كلا الطرفين، الإسرائيلي والفلسطيني، "عالقون في سجون الماضي"، مضيفًا: "كثير من الإسرائيليين يرفضون الاعتراف بأن الفلسطينيين هجروا من أراضيهم، أحيانًا بعنف، وأن الاحتلال المستمر أدى إلى خلق مواطنة من الدرجة الثانية أو انعدام الجنسية على الإطلاق وهو أمر لا يطاق بالنسبة لمعظم الناس، بل لجميع الناس".

وفي إشارة إلى أحداث 7 أكتوبر، شدد أوباما على أن "ما حدث كان مروعًا ولا يغتفر"، لكنه أكد في الوقت ذاته أن "الوضع الحالي في غزة لا يمكن احتماله".

وختم بالقول: "السؤال الحقيقي هو: كيف نكسر هذه الحلقة المفرغة؟ وهذا يتطلب قدرًا من الشجاعة".

ممداني يتعهد باعتقال نتنياهو إذا زار نيويورك

وفي سياق متصل، أعلن المرشح البارز لمنصب عمدة نيويورك، زهران ممداني، عن مشاركة أوباما في حملته الانتخابية، كاشفًا أن الرئيس السابق نصحه بـ"بث الأمل" كما فعل في حملته عام 2008.

وقال ممداني: "كان شرفًا عظيمًا لي التحدث معه".
وفي تصريحات مثيرة، تعهد ممداني بأنه، في حال انتخابه، "سيحرص على اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا زار نيويورك"، في إشارة مباشرة إلى قرارات الجنائية الدولية.

الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بنيامين نتنياهو أوباما ونتنياهو دبلن أوباما وغزة إسرائيل

