إنشاء أول مدارس متخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة بالعاصمة الإدارية
عقود تسليح بمليارات اليورو مهددة.. ألمانيا تهز أوروبا بتمرد داخل البرلمان
هبوط جديد في أسعار الدواجن الآن بالأسواق
لمحاربة السمنة.. تفاصيل الضريبة المقترحة على المشروبات والمأكولات المحلاة بالسكر
أوباما ينتقد نتنياهو بشدة: لا يمكن للأطفال أن يموتوا جوعا.. كفى من هذه اللعبة الساخرة
آيتان لفك العقد والكرب الشديد.. اقرأهما ولن تعرف المصائب عنوانك
تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم
عيار 21 يُسجّل 5083 جنيهًا .. تعرّف على أسعار الذهب اليوم
ارتفاع الحرارة مجدداً.. تعرف على حالة الطقس وفرص الأمطار هذا الأسبوع
بعد قليل.. بدء محاكمة 56 متهمًا بخلية الهيكل الإداري للإخوان
تفاصيل تحرك قافلة المساعدات الإنسانية الـ43 من مصر إلى قطاع غزة
القوات الإسرائيلية تتوغل في عمق غزة وسط غارات مدفعية مكثفة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

القوات الإسرائيلية تتوغل في عمق غزة وسط غارات مدفعية مكثفة

كاتس
كاتس
محمد على

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس يوم السبت، إن أكثر من 750 ألف شخص فروا من مدينة غزة مع تصعيد الجيش لهجومه على القطاع.

وذكر كاتس أن عملية الخروج مستمرة مع انتقال إسرائيل إلى ما وصفه بالمرحلة "الحاسمة" من عمليتها.

وقال مكتبه في بيان: "يتم نشر مركبات عسكرية ذاتية القيادة محملة بالمتفجرات أمام القوات لتفكيك الألغام، كما أن الغطاء الناري لحماية القوات المناورة من الجو والبر ثقيل وقوي."

وحذر من أنه إذا لم تطلق حماس سراح جميع الرهائن الإسرائيليين وتتنازل عن سلاحها، فإن "غزة وحماس سوف يتم تدميرهما".

كانت مدينة غزة موطنًا لنحو مليون شخص قبل أن تأمر إسرائيل بإخلاء السكان على نطاق واسع وتشن هجومها.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن 98 فلسطينياً قتلوا يوم السبت في غارات إسرائيلية وإطلاق نار في أنحاء قطاع غزة.

وأضافت الوكالة أن من بين القتلى ثلاثة قتلوا بنيران الاحتلال أمام مركز توزيع المساعدات في محور نتساريم المركزي.

وفي هذه الأثناء، تتوغل القوات الإسرائيلية في عمق مدينة غزة، وقال شهود عيان لوكالة أنباء شينخوا إن الجيش الإسرائيلي يشن غارات مكثفة على الأحياء المحيطة، ويفجر قنابل ألقتها طائرات مسيرة بين المنازل، وسط قصف مدفعي كثيف وإطلاق نار.

وزير الدفاع الإسرائيلي كاتس مدينة غزة القطاع

