إنشاء أول مدارس متخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة بالعاصمة الإدارية

أبرمت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية في إطار رؤية مصر 2030، مجموعة من الاتفاقيات الاستراتيجية مع مؤسسات تعليمية بريطانية لتطوير منظومة تعليمية شاملة ومتكاملة بالعاصمة الجديدة، بما يعزز مكانتها كمركز إقليمي للتميز التعليمي.

شملت الاتفاقيات إنشاء أول مدارس متخصصة لتعليم ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة في مصر، وإطلاق منصة تعليمية رقمية مبتكرة لدعم الطلاب والأسر والمدارس بمسارات تعليمية متطورة.

كما تضمنت الاتفاقيات خططًا لتأسيس مركز تقييم متخصص ومركز تدريب مهني، مما يضمن رحلة تعليمية متكاملة للطلاب.

وفي إطار تعزيز التعليم الدولي، تم افتتاح مدارس بريطانية مرموقة بالعاصمة الإدارية، بالإضافة إلى مدرسة دولية جديدة بالحي الدبلوماسي بطاقة استيعابية تتجاوز 1500 طالب.

وأكد المهندس خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية، أن التعليم يمثل ركيزة أساسية للتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أهمية المبادرات التي تدعم التعليم الشامل والابتكار الرقمي.

من جانبه، صرّح الدكتور محمد المكاوي، عضو مجلس إدارة شركة دبليو إم سي للاستثمار وإدارة المشروعات، قائلًا: "نحن لا نؤسس مدارس فحسب، بل نسهم بالتعاون مع شركة العاصمة الإدارية في بناء منظومة تعليمية متكاملة تشمل التعليم ما قبل الجامعي، ومدارس التعليم لذوي الاحتياجات الخاصة، واستقطاب فروع الجامعات الدولية. كما نركز على التحول الرقمي واستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا والابتكار من خلال إنشاء منصة تعليمية متطورة".

تأتي هذه المبادرات لتؤكد التزام العاصمة الإدارية بدورها التنموي، وترسيخ نموذج حديث يدمج بين التطور العمراني والنهضة التعليمية.