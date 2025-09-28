قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

«والدي علمني أن الاعتذار من شيم الرجال» .. محمد بهاء أبو شقة يفتح قلبه ويروي حكايات من الجانب الشخصي في حياته

محمد بهاء أبو شقة
محمد بهاء أبو شقة
عبد الخالق صلاح

قال الدكتور محمد بهاء أبو شقة أستاذ القانون الدولي “إن الأسرة في حياته هي القيمة، والأسرة الكبرى التي نشأت فيها تلقيت منها العديد من القيم، وأسهمت في أن أعيش طفولة سوية استشعر فيها معنى الدفء، وأن تكون في أسرة متكافئة.” "أب يؤدي دوره على أكمل وجه، وأم كذلك تؤدي دورها على أكمل وجه، وهذا جزء كبير من تكوين الشخصية."

وأضاف خلال حلوله ضيفًا ببرنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي د. عمرو الليثي على شاشة الحياة: "الوالد في حياة كل إنسان يمثل المعنى والمكانة التي يعرفها كل ابن تجاهه، ووالدي بالنسبة لي يفوق هذا المعنى. والدي لديه القدرة على التعليم والتلقين، فهو فن صناعة مواقف تربوية واقتناص موقف ينقل به قيمة أو معنى، وهذه أبلغ صور تعليم الطفل."

وتابع: "أول معنى تلقيته من والدي هو الاحترام، وعندما ارتكبت خطأ وذهبت لأعتذر قال لي: الاعتذار شيم الرجال، والأفضل ألا تضع نفسك في موقف تضطر فيه إلى أن تعتذر. وكنت دائمًا أمام والدي أحبه ولدي الحياء منه قبل الخوف، واستحي أن أضع نفسي في موقف أعتذر فيه."

وأشار إلى أنه لم يحدث أن قيل له في المدرسة "هات ولي أمرك"، موضحًا:

"كنت طفلًا خفيف الطبع به لمسة من الشقاوة. وفي مرحلة المراهقة، في الصف الثاني الثانوي، كنت مع أصحابي في مدرسة أولاد وبنات، وتعلمت من وجودي في مدرسة مشتركة أن أحترم الجنس الآخر وأتعامل معه برقي."

وأوضح أبو شقة حادثة مع مديرة المدرسة، قائلاً: "مديرة المدرسة في هذا الوقت نقلت كل واحد منا في فصل، وذهبت إلى والدي وشكوت له أن هذا نوع من التعسف. جاء والدي إلى المدرسة في اليوم التالي والتقى بالمديرة، فقالت له: إن ابنك ملتزم ومتفوق ولكنه شقي. ونحن مقبلون على الصف الثالث الثانوي، وكنت متضايقًا أن والدي سمع هذا الكلام عني، وأخذت عهدًا على نفسي أن أتفرغ."

وأضاف: "وبالفعل نجحت في الثانوية العامة وحصلت على المركز الثاني على مستوى المدرسة، وكان لي ترتيب متقدم على مستوى الجمهورية."

الدكتور محمد بهاء أبو شقة الأسرة واحد من الناس عمرو الليثي

