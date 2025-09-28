خبير: تكلفة السفر بالسيارة الكهرباء نصف تكلفة البنزين.. وفارق اقتصادي لصالح المستهلك|فيديو

قال توني لطيف، الخبير في مجال السيارات الكهربائية، إن هذه الفئة من المركبات تساهم في الحد من التلوث داخل المدن مقارنة بالسيارات التي تعمل بالبنزين، رغم أن الكهرباء التي تُشحن بها ما زالت تُولَّد بالاعتماد على محطات تعمل بالغاز.

مراكز الخدمة وخفض التكاليف

وأوضح لطيف، خلال لقائه مع الإعلامية نانسي نور في برنامج «ستوديو إكسترا» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن الفائدة الأبرز تعود على مالك السيارة الكهربائية من خلال تقليل مصاريف التشغيل والصيانة، إذ لا تحتاج إلى تغييرات زيت أو استبدال سيور أو زيارات متكررة لمراكز الخدمة كما هو الحال مع السيارات التقليدية.

مكونات السيارة الكهربائية

وأضاف أن مكونات السيارة الكهربائية أبسط كثيرًا، فهي تعتمد على بطارية وموتور كهربائي وإنفرتر فقط، مشيرًا إلى أن هناك سيارات كهربائية قطعت مسافة 500 ألف كيلومتر ولا تزال بطارياتها تعمل بكفاءة تصل إلى 92%.

الفارق الاقتصادي الكبير

وضرب مثالًا بحساب تكلفة السفر لمسافة 500 كيلومتر، موضحًا أن سيارة البنزين الاقتصادية قد تستهلك نحو 7 لترات لكل 100 كيلومتر، بما يعادل نحو 130 جنيهًا لكل 100 كيلومتر، بينما لا تتجاوز تكلفة شحن سيارة كهربائية لنفس المسافة 150 جنيهًا فقط عند الشحن المنزلي، وهو ما يعكس فارقًا اقتصاديًا كبيرًا لصالح المستهلك.