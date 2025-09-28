قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم الأحد 28-9-2025
محسن صالح: تجربة جون إدوارد مع الزمالك تسير على الخطى الأوروبية وهذا ما ينقصها
طارق يحيى: دونجا جاهز لموقعة الأهلي ومعسكر الزمالك ليوم واحد
الحل الدبلوماسي مازال ممكنًا.. واشنطن تدعو طهران لمحادثات مباشرة بعد إعادة العقوبات الأممية
خالد الغندور يوجّه رسالة مؤثرة لأحمد السقا بعد تعرّضه لحادث أليم
الأوراق المطلوبة لحصول أبناء الأم المصرية على الجنسية
مواقيت الصلاة بالقاهرة ومدن ومحافظات الجمهورية اليوم الأحد 28-9-2025
سعد شلبي يكشف آخر مستجدات مدرب الأهلي الجديد وموعد الإعلان الرسمي | فيديو
وسط حديث عن خطة أمريكية لوقف النار.. مصادر طبية: 105 شهداء في غزة خلال ساعات
للقيادات فقط .. وظائف شاغرة في وزارة المالية | تعرّف على شروط التقديم
كل سنة وانتي طيبة يا قلب أبوكي.. محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاد ابنته | صور
خبير: تكلفة السفر بالسيارة الكهرباء نصف تكلفة البنزين.. وفارق اقتصادي لصالح المستهلك|فيديو

محمد البدوي

قال توني لطيف، الخبير في مجال السيارات الكهربائية، إن هذه الفئة من المركبات تساهم في الحد من التلوث داخل المدن مقارنة بالسيارات التي تعمل بالبنزين، رغم أن الكهرباء التي تُشحن بها ما زالت تُولَّد بالاعتماد على محطات تعمل بالغاز.

وأوضح لطيف، خلال لقائه مع الإعلامية نانسي نور في برنامج «ستوديو إكسترا» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن الفائدة الأبرز تعود على مالك السيارة الكهربائية من خلال تقليل مصاريف التشغيل والصيانة، إذ لا تحتاج إلى تغييرات زيت أو استبدال سيور أو زيارات متكررة لمراكز الخدمة كما هو الحال مع السيارات التقليدية.

وأضاف أن مكونات السيارة الكهربائية أبسط كثيرًا، فهي تعتمد على بطارية وموتور كهربائي وإنفرتر فقط، مشيرًا إلى أن هناك سيارات كهربائية قطعت مسافة 500 ألف كيلومتر ولا تزال بطارياتها تعمل بكفاءة تصل إلى 92%.

وضرب مثالًا بحساب تكلفة السفر لمسافة 500 كيلومتر، موضحًا أن سيارة البنزين الاقتصادية قد تستهلك نحو 7 لترات لكل 100 كيلومتر، بما يعادل نحو 130 جنيهًا لكل 100 كيلومتر، بينما لا تتجاوز تكلفة شحن سيارة كهربائية لنفس المسافة 150 جنيهًا فقط عند الشحن المنزلي، وهو ما يعكس فارقًا اقتصاديًا كبيرًا لصالح المستهلك.

ولية أمر وأولادها ينصبون كمينًا لتلميذة في الهرم

ضربوها وعوروها في وشها لغاية ما أغمى عليها.. ولية أمر وأولادها ينصبون كمينًا لتلميذة في الهرم|صور

طائرة الزمالك

إيقاف مسئول بالزمالك ثلاث سنوات و3 لاعبين كرة طائرة سنة واحدة

محكمة

حبس شقيقين قاما بإنشاء موقع إلكتروني وهمي منسوب لشركة الغاز للنصب على المواطنين

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: بين الأهلي والزمالك .. أهلاوي ولا زملكاوي؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: فلسطين .. دولة لا تنتظر إعتراف أحد

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر وتركيا و"بحر الصداقة"

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

