ندب المعمل الجنائي لفحص نشوب حريق شب في شقة سكنية بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بندب المعمل الجنائي لفحص نشوب حريق شب في شقة سكنية بالطابق الثالث بمنطقة قهوة شرف بدائرة قسم ثانٍ شبرا الخيمة، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، وذلك لمعرفة أسباب الحريق.

كان اللواء هيثم شحاتة، مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، قد تلقى إخطارًا من غرفة العمليات بنشوب الحريق، حيث انتقلت القوات بقيادة المقدم مدحت ممدوح، رئيس وحدة إطفاء بهتيم، وتم الدفع بسيارتي إطفاء مدعمتين بسيارة إسعاف.

وبفضل جهود رجال الإطفاء، تمت السيطرة على النيران وتنفيذ عمليات التبريد لمنع تجددها أو امتدادها للعقار والمباني المجاورة.

وكشفت المعاينة عن نشوب الحريق داخل الشقة السكنية دون تسجيل إصابات، وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان أسباب الحريق، مع استعجال تحريات المباحث.