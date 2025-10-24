مش لازم تدمس فول بلدي .. المدشوش الحل الأمثل لراحة القولون | الطريقة

يُعتبر الفول المدمس من الأطباق الأساسية على المائدة المصرية، ولا يخلو منه فطور أي بيت مصري، لكن مع ازدياد وعي الناس بالصحة والجهاز الهضمي، بدأ البعض يبحث عن بدائل أخف للهضم، خصوصًا لمن يعانون من مشكلات القولون أو الانتفاخ.

الفول المدشوش نفس الطعم ولكن اسهل في الهضم

وهنا ظهر الفول المدشوش كخيار مثالي يجمع بين الطعم المصري الأصيل والهضم السهل.

والفول المدشوش هو نفسه الفول البلدي بعد إزالة القشرة الخارجية وطحنه جزئيًا، مما يجعله أسرع في التسوية وأسهل في الامتصاص داخل الجسم.

وعلى عكس الفول المدمس الكامل، لا يحتاج الفول المدشوش إلى نقع طويل أو تدميس لساعات، مما يقلل من تكوّن الغازات والانتفاخات.

ويرجع ذلك إلى أن القشرة في الفول البلدي تحتوي على ألياف صعبة الهضم تُسبب تهيج القولون، لذلك يُعد الفول المدشوش خيارًا مثاليًا لمرضى القولون العصبي أو لمن يعانون من الانتفاخ المستمر.

طريقة تدميس الفول المدشوش في المنزل

يمكن تحضير الفول المدشوش المدمس بسهولة في البيت بمكونات بسيطة، وطريقة لا تستغرق وقتًا طويلًا:

المكونات:

كوب ونصف من الفول المدشوش

3 أكواب من الماء الساخن

ثمرة طماطم صغيرة

2 ملعقة من العدس الأصفر

رشة كمون

ملح حسب الرغبة

نصف ملعقة زيت أو قطعة زبدة صغيرة

طريقة التحضير:

ـ يُغسل الفول المدشوش جيدًا ويُصفّى من الماء.

ـ يُوضع في قدر التدميس أو إناء سميك القاع مع الطماطم والعدس.

ـ يُضاف الماء الساخن حتى يغمر المكونات تمامًا.

ـ يُترك على نار هادئة جدًا لمدة تتراوح بين 40 إلى 60 دقيقة فقط.

ـ بعد النضج، يُهرس قليلًا ويُضاف إليه الكمون والملح والزيت أو الزبدة.

نصائح لجعل الفول صديقًا للقولون

ـ أضيفي عصير الليمون بعد التدميس لتحسين الهضم.

ـ يُفضل استخدام زيت الزيتون بدلًا من السمن.

ـ قدّميه مع سلطة خضراء أو خضار مسلوق لتسهيل الامتصاص وتجنب الانتفاخ.