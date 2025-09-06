أخبار السيارات| أسعار 5 موديلات عائلية في مصر.. اركب سيارة أوتوماتيك بحالة الفبريكا

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات، تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات



5 سيارات عائلية في السوق المصري أحدث موديل.. أسعار وصور

يضم السوق المصري مجموعة من الإصدارات المتنوعة، والتي تختلف بحسب بلد المنشأ، والتجهيزات الفنية والتقنية، إضافة إلى تنوع التصميمات، ومنها الفئة العائلية ذات الـ 7 مقاعد، والتي تحظى باهتمام كبير من الباحثين عن سيارة تتسم بالرحابة ضمن موديلات 2025 و2026.

بأقل سعر للمستعمل.. سيارة أوتوماتيك بحالة الفبريكا دايو نوبيرا

تعتبر السيارة دايو نوبيرا من أبرز الإصدارات التي تعرض في السوق المصري للسيارات المستعملة، حيث اشتهرت بالاعتمادية المقدمة من الصانع الكوري الجنوبي، بالإضافة إلى مساحتها العائلية، والسعر المناسب لقطع الغيار، إلى جانب تمتعها بناقل سرعات أوتوماتيكي.

تبدأ من 44 ألف ريال.. أسعار إم جي 3 موديل 2025 الأرخص في السعودية

تعتبر السيارة إم جي 3 من أرخص الإصدارات المقدمة في السوق السعودي بين موديلات 2025، والتي تحمل العلامة الصينية MG، حيث تقدم السيارة عبر 3 فئات من التجهيزات، وتبدأ أسعارها تحديدًا من 44,850 ريال سعودي للفئة الأولى ستاندرد.

بنص مليون جنيه.. سيارة رياضية كاملة التجهيزات| سوق المستعمل

يحتوي سوق السيارات المستعملة في مصر على باقة من الطرازات الصينية، منها إصدار جاك الشهيرة، ومن أبرز هذه الاصدارات النسخة S3، والتي تنتمي إلى العائلة الرياضية، وتحديدًا من فئة الكروس أوفر.