مجموعة مصر.. بوركينا فاسو يهزم جيبوتي بسداسية في تصفيات المونديال
تعرف علي نشاط رئيس الوزراء في أسبوع .. انفوجراف
مشاكل للطفل والأم .. الصحة تكشف مخاطر الولادة القيصرية
الإيجار القديم .. إجراءات دقيقة لفحص طلبات التظلم حال الرفض
غدا السبت .. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن هذه المناطق في القاهرة
مصطفى بكري يكشف تفاصيل حادث صلاح عبدالله حفيظ على الحدود المصرية الليبية
الكويت تدين بشدة تصريحات نتنياهو… وتدعو مجلس الأمن للتدخل الفوري
دعاء قبل النوم يغفر الذنوب.. ماذا كان يقول النبي؟
شاهد.. غرفة ملابس منتخب مصر قبل مواجهة إثيوبيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026
مصطفى بكري: جهات تحاول طمس الحقائق وتشويه صورة مصر
رسائل عاجلة من التعليم العالي لطلاب الثانوية العامة| تفاصيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

تبدأ من 44 ألف ريال.. أسعار إم جي 3 موديل 2025 الأرخص في السعودية

إم جي 3 موديل 2025
إم جي 3 موديل 2025
صبري طلبه

تعتبر السيارة إم جي 3 من أرخص الإصدارات المقدمة في السوق السعودي بين موديلات 2025، والتي تحمل العلامة الصينية MG، حيث تقدم السيارة عبر 3 فئات من التجهيزات، وتبدأ أسعارها تحديدًا من 44,850 ريال سعودي للفئة الأولى ستاندرد.

الأداء الفني لسيارة إم جي 3 موديل 2025

تعتمد إم جي 3 موديل 2025 على محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 109 حصانًا، مع ناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، وبتقنية الجر الأمامي للعجلات، بينما يصل استهلاكها من الوقود بحوالي 17.8 كم لكل لتر.

إم جي 3 موديل 2025

ابرز تجهيزات السيارة إم جي 3 موديل 2025

تضم السيارة إم جي 3 موديل 2025 باقة من التجهيزات منها شاشة تعمل باللمس تدعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد أوتو لعرض الوسائط والخرائط بقياس 10.25 بوصة، بالإضافة إلى لوحة عدادات رقمية 7 بوصة، وعجلة قيادة متعددة الوظائف.

إم جي 3 موديل 2025

تحتوي السيارة إم جي 3 موديل 2025 على وسائد هوائية للحماية من الصدمات، مرايات جانبية كهربائية، حساسات ركن، نظام المساعدة على تجاوز المرتفعات، نظام مانع الانغلاق، بالإضافة إلى كاميرا 360 درجة للفئة الأعلى تجهيزًا، ومثبت سرعة تكيفي، فتحة سقف كهربائية، مقعد للسائق كهربائي التحكم.

إم جي 3 موديل 2025

أسعار السيارة إم جي 3 موديل 2025 في السعودية 

تقدم السيارة إم جي 3 موديل 2025 في السوق السعودي بسعر يبدأ من 44,850 ريال للفئة الأولى Standard، ويبلغ سعر الفئة الثانية Comfort نحو 54,975 ريال، بينما يصل سعر الفئة الثالثة كاملة التجهيزات Deluxe إلى 61,035 ريال سعودي.

إم جي 3 موديل 2025
