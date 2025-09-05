قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

بنص مليون جنيه.. سيارة رياضية كاملة التجهيزات| سوق المستعمل

جاك S3 
جاك S3 
صبري طلبه

يحتوي سوق السيارات المستعملة في مصر على باقة من الطرازات الصينية، منها إصدار جاك الشهيرة، ومن أبرز هذه الاصدارات النسخة S3، والتي تنتمي إلى العائلة الرياضية، وتحديدًا من فئة الكروس أوفر.

وظهرت السيارة جاك S3 موديل 2019 في سوق المستعملة بسعر يبلغ 500 ألف جنيه، مع تمتعها بمفهوم الفبريكا، ولكن ننصح القبلين على فرصة شراء أي سيارة مستعملة بأهمية مقارنة متوسط السعر حسب الموديل والحالة.

جاك S3 

وننصح أيضًا بأهمية الكشف الشامل للسيارة، والذي يتضمن متابعة حالة المحرك وناقل السرعات، بالإضافة إلى مواعيد الصيانة وحالة الإطارات، وعفشة السيارة، إلى جانب الكشف الشامل على الأجزاء الهيكلية سواء من الداخل أو الخارج.

مواصفات السيارة جاك S3 موديل 2019

تستمد جاك S3 موديل 2019 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 118 حصانًا، و150 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء بتقنية الدفع الأمامي للعجلات.

جاك S3 

يصل متوسط الاستهلاك القياسي لسيارة جاك S3 موديل 2019 نحو 6.5 أو 7 لترات، عند خوض مسافات إجمالية تصل إلى 100 كيلومتر، ومعدل تسارع يتراوح بين 11.5 و12.5 ثانية، للتسارع من وضع السكون 0 وصولًا إلى سرعة 100 كيلومتر.

وزودت السيارة جاك S3 موديل 2019 بنوافذ كهربائية أمامية وخلفية، ريموت تحكم، فتحة سقف، مرايات كهربائية، وسائد هوائية للحماية، نظام صوتي ترفيهي، قفل مركزي، بلوتوث، مكيف هواء، فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، مثبت سرعة، جنوط.

