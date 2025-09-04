شيفروليه 7 راكب أعلى فئة "كسر زيرو".. بهذا السعر

تعتبر السيارة شيفروليه كابتيفا، واحدة من أشهر السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام التي انطلقت في السوق المصري، والتي قدمت عبر فئات وموديلات متنوعة، منها فئة الـ SUV ذات الـ 7 مقاعد، والتي تنتمي إلى الفئة العائلية.

وظهرت السيارة شيفروليه كابتيفا فئة الـ7 مقاعد موديل 2024 في السوق المصري للسيارات المستعملة، بحالة الفبريكا بالكامل، وتحت مفهوم كسر الزيرو، بعد ان قطعت مسافة بسيطة من الكيلومترات، وبسعر يبلغ مليون و150 ألف جنيه.

وننصح جميع المقبلين على فرصة شراء أي سيارة مستعملة أو كسر زيرو، بأهمية مراجعة متوسط الاسعار بحسب الحالة والموديل والفئة، بالإضافة إلى الكشف الفني الشامل، الذي يتضمن القدرات الميكانيكية والهيكلية، فمن اللازم اجراء فحص دقيق على الهيكل الداخلي والخارجي.

مواصفات السيارة شيفروليه كابتيفا

تستمد السيارة شيفروليه كابتيفا قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 148 حصان و230 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الأمامي عبر علبة تروس أوتوماتيكية الاداء CVT.

تجهيزات شيفروليه كابتيفا

تضم السيارة شيفروليه كابتيفا باقة من التقنيات منها، فرامل مانعة للانغلاق بنظام ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، قفل مركزي للأبواب، مرايات كهربائية جانبية مزودة بإشارات ضوئية، حساسات ركن خلفية، كاميرا لسهولة الاصطفاف، وسائد هوائية AIRBAGS للحماية من الصدمات.

كما تضم السيارة شيفروليه كابتيفا شاشة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة 8 بوصة، تدعم التطبيقات الحديثة، بلوتوث، مكيف هواء، منفذ USB، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، جنوط رياضية، مصابيح نحيفة واخرى للضباب، شبكة متعددة الفتحات الهوائية.