بالصور

دقائق معدودة.. اختراع جديد يقلص مدة شحن السيارات الكهربائية

بطارية السيارة الكهربائية
بطارية السيارة الكهربائية
عزة عاطف

أعلنت شركة ريماك تكنولوجي عن أحدث ابتكاراتها في مجال البطاريات الصلبة والمحاور الكهربائية، وذلك خلال مشاركتها في معرض ميونيخ للسيارات. 

وتستهدف الشركة بهذه الخطوة تعزيز موقعها في سوق السيارات الكهربائية العالمي، مع تقديم حلول متطورة ستدخل حيز الإنتاج خلال السنوات المقبلة.

بطارية السيارة الكهربائية صلبة فائقة الأداء

قدمت ريماك بطارية صلبة جديدة بالتعاون مع شركتي برولوجيوم ومجموعة ميتسوبيشي الكيميائية. 

وتبلغ سعة البطارية 100 كيلوواط/ساعة مع كثافة طاقة تصل إلى 260 واط/كجم. وتتميز بقدرتها على الشحن من 10% إلى 80% خلال 6.5 دقيقة فقط عند استخدام شاحن سريع. 

ومن المقرر أن تتوفر هذه البطارية في الربع الرابع من عام 2027، مع احتمالية اعتمادها من جانب شركات كبرى مثل بي إم دبليو وبورش.

بطارية Evo بقدرات مختلفة

إلى جانب البطارية الصلبة، كشفت ريماك عن بطارية Evo التي سيتم طرحها في منتصف عام 2026. 

وتأتي البطارية بسعة 100 كيلوواط/ساعة، لكنها أقل في كثافة الطاقة حيث تبلغ 213 واط/كجم. 

أما الشحن السريع، فيستغرق أكثر من 16 دقيقة للانتقال من 10% إلى 80%، وهو ما يجعلها خيارًا اقتصاديًا أكثر من كونها ثورة تكنولوجية.

بطاريات هجينة مرنة

ضمن استراتيجيتها المستقبلية، أعلنت ريماك عن بطاريتين هجينتين جديدتين ستصلان مطلع العام المقبل. 

وتوفر هذه البطاريات سعة تتراوح بين 1 و17 كيلوواط/ساعة، مع تكوينات خلايا قابلة للتبديل، إضافة إلى بنية متكاملة من الخلية إلى الحزمة تتضمن ميزات أمان وإدارة حرارية متطورة.

لم تقتصر الابتكارات على البطاريات فقط، إذ طرحت ريماك أيضًا محوري سينتيج 300 وسينتيج 550 الكهربائيين، واللذين صُمما لتلبية متطلبات السيارات عالية الأداء. 

ينتج محور سينتيج 300 قوة تصل إلى 201 حصان، في حين يقدم سينتيج 550 قوة تبلغ 483 حصان. وأكدت الشركة أن وحدة سينتيج 550 ستدخل مرحلة الإنتاج في العام المقبل.

قال نور الدين بيتاريفيتش، الرئيس التنفيذي للعمليات في ريماك تكنولوجي، إن ما عرضته الشركة في معرض ميونيخ للسيارات يمثل التقاء الابتكارات الرائدة مع جاهزية الإنتاج، مؤكدًا أن هذه التقنيات ليست مجرد مفاهيم مستقبلية، بل حلول عملية ستدخل خطوط الإنتاج وتستخدم في مئات الآلاف من المركبات خلال السنوات القادمة.

من خلال هذه المجموعة من الابتكارات، تواصل ريماك ترسيخ مكانتها كإحدى الشركات الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية. 

ومع اقتراب طرح البطاريات الصلبة والمحاور الكهربائية الجديدة في الأسواق، يتوقع أن تساهم هذه التقنيات في إحداث نقلة نوعية في قطاع التنقل الكهربائي عالميًا.

