قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اسما شريف منير بالحجاب: إحساس مريح وهادي مش عارفة أوصفه
مستشفيات قطاع غزة تستقبل 72 شهيدا و356 إصابة جديدة
محافظ القليوبية: ممشى أهل مصر ببنها سيكون مجانًا ومتاحًا لجميع فئات المجتمع
حظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجاري المائية طبقا لقانون الري
رئيسة الحكومة التونسية: نتوافق مع موقف مصر فيما يخص رفض التهجير للشعب الفلسطيني
رئيس الوزراء: التوافق على أن حجم التبادل التجاري الحالي مع تونس لا يُلبي تطلعات الشعبين
الآن ..نتيجة التقديم في مـدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا عبر هذا الرابط
رئيسة الحكومة التونسية تعرب عن تقديرها للدور الحيوي لمصر في إيقاف الحرب على غزة
مدبولي: تعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال في مصر وتونس عبر الغرف التجارية
وزير الاستثمار: مصر ستكون ضمن أفضل 50 دولة في مؤشرات الاستثمار والتجارة العالمية
الذهب يتراجع تحت ضغط الدولار وجني الأرباح… والأسواق تترقب بيانات التضخم الأمريكية
البابا تواضروس: استضافة مؤتمر مجلس الكنائس العالمي يدعم صورة مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تختار إيه .. دونج فنج فويا فرى أم سيتروين C5 اير كروس 2026

سيتروين C5 اير كروس
سيتروين C5 اير كروس
إبراهيم القادري

ينتشر داخل سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، وتتوافر تلك السيارات؛ من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه تلك الطرازات؛ بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: دونج فنج فويا فرى و سيتروين C5 اير كروس موديل 2026، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية .

وسائل الأمان بـ دونج فنج فويا فرى موديل 2026

دونج فنج فويا فرى موديل 2026

زودت سيارة دونج فنج فويا فرى موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، وسائد هوائية للركاب، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها حساسات خلفيه، وبها ESP، وبها وسائد هوائية جانبية، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها نظام الثبات الإلكترونى، ووسائد هوائية للسائق، وبها حساسات اماميه .

محرك دونج فنج فويا فرى موديل 2026

دونج فنج فويا فرى موديل 2026

تحصل سيارة دونج فنج فويا فرى موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 482 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 4.5 ثانية، وبها عزم دوران 720 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر دونج فنج فويا فرى موديل 2026

دونج فنج فويا فرى موديل 2026

تباع سيارة دونج فنج فويا فرى موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 2 مليون و 650 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ سيتروين C5 اير كروس موديل 2026

 سيتروين C5 اير كروس موديل 2026

تمتلك سيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2026 الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، وسائد هوائية للركاب، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها حساسات خلفيه، وبها ESP، وبها وسائد هوائية جانبية، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها نظام الثبات الإلكترونى، ووسائد هوائية للسائق، وبها حساسات اماميه .

محرك سيتروين C5 اير كروس موديل 2026

 سيتروين C5 اير كروس موديل 2026

سعة خزان وقود سيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2026 يصل إلي 53 لتر، وبها محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 7.4 ثانية، وتنتج قوة 165 حصان، وعزم دوران 240 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوي إلي 201 كم/ساعة .

سعر سيتروين C5 اير كروس موديل 2026

 سيتروين C5 اير كروس موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2026 تباع بسعر مليون و 720 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2026 تباع بسعر مليون و 850 ألف جنيه .

سوق السيارات المصري طرازات السيارات الجديدة موديل 2026 سيتروين C5 اير كروس موديل 2026 السيارات الكروس أوفر الرياضية دونج فنج فويا فرى موديل 2026 سعر دونج فنج فويا فرى موديل 2026 سعر سيتروين C5 اير كروس موديل 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تصريحات الوزير.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

بعد إعلان المستحقين رسميًا.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

اضافة المواليد الجدد على التموين

رسمياً .. إضافة المواليد على بطاقات التموين| الموعد والخطوات

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

حسام غالي

مش قادر أمسك سيف ودرع.. حسام غالي يخرج عن صمته بشأن ترشحه لرئاسة الأهلي

توقف خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع بسبب أعمال التحديث في 3 محافظات

توقف خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع في 3 محافظات.. تعرف عليها

اضافة المواليد لبطاقة التموين 2025

بعد إعلان الوزير.. طريقة إضافة المواليد الجدد على التموين| الأوراق والشروط

صلاة الفجر والصبح

ما الفرق بين صلاة الفجر والصبح؟.. الإفتاء تجيب

الفنان محمد فاروق شيبا

شيبا معاه حكاية.. القصة الكاملة للقبض على الفنان محمد فاروق

ترشيحاتنا

وزيرا العمل والداخلية

ضبط 11 شركة تنصب على المواطنين بعقود عمل وهمية.. وجبران يشكر وزير الداخلية

اجتماع وزيرة التنمية المحلية

القائم بأعمال وزير البيئة تبحث مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مجالات التعاون

رئيس الهيئة العربية للتصنيع يشهد تكريم المتفوقين بالثانوية العامة للعام 2025

رئيس الهيئة العربية للتصنيع يشهد تكريم المتفوقين بالثانوية العامة للعام 2025

بالصور

محافظ الشرقية يسلم 20 كرسياً متحركاً و100 طرف صناعي للمستحقين

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بعد إعلان الوزير.. طريقة إضافة المواليد الجدد على التموين| الأوراق والشروط

اضافة المواليد لبطاقة التموين 2025
اضافة المواليد لبطاقة التموين 2025
اضافة المواليد لبطاقة التموين 2025

دورة تدريبية بعنوان " منتجات عسل النحل وقيمتها الطبية والعلاجية " بزراعة الشرقية

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

رئيس الأركان يشهد تنفيذ المرحلة الختامية لتدريب النجم الساطع

صورة من ختام التدريبات
صورة من ختام التدريبات
صورة من ختام التدريبات

فيديو

صورة من ختام التدريبات

رئيس الأركان يشهد تنفيذ المرحلة الختامية لتدريب النجم الساطع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد