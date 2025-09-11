تختار إيه .. دونج فنج فويا فرى أم سيتروين C5 اير كروس 2026

ينتشر داخل سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، وتتوافر تلك السيارات؛ من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه تلك الطرازات؛ بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: دونج فنج فويا فرى و سيتروين C5 اير كروس موديل 2026، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية .

وسائل الأمان بـ دونج فنج فويا فرى موديل 2026

دونج فنج فويا فرى موديل 2026

زودت سيارة دونج فنج فويا فرى موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، وسائد هوائية للركاب، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها حساسات خلفيه، وبها ESP، وبها وسائد هوائية جانبية، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها نظام الثبات الإلكترونى، ووسائد هوائية للسائق، وبها حساسات اماميه .

محرك دونج فنج فويا فرى موديل 2026

دونج فنج فويا فرى موديل 2026

تحصل سيارة دونج فنج فويا فرى موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 482 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 4.5 ثانية، وبها عزم دوران 720 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر دونج فنج فويا فرى موديل 2026

دونج فنج فويا فرى موديل 2026

تباع سيارة دونج فنج فويا فرى موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 2 مليون و 650 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ سيتروين C5 اير كروس موديل 2026

سيتروين C5 اير كروس موديل 2026

تمتلك سيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2026 الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، وسائد هوائية للركاب، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها حساسات خلفيه، وبها ESP، وبها وسائد هوائية جانبية، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها نظام الثبات الإلكترونى، ووسائد هوائية للسائق، وبها حساسات اماميه .

محرك سيتروين C5 اير كروس موديل 2026

سيتروين C5 اير كروس موديل 2026

سعة خزان وقود سيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2026 يصل إلي 53 لتر، وبها محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 7.4 ثانية، وتنتج قوة 165 حصان، وعزم دوران 240 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوي إلي 201 كم/ساعة .

سعر سيتروين C5 اير كروس موديل 2026

سيتروين C5 اير كروس موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2026 تباع بسعر مليون و 720 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2026 تباع بسعر مليون و 850 ألف جنيه .