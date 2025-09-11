قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت: أكثر من 4600 انتهاك إسرائيلي منذ نوفمبر
اسما شريف منير بالحجاب: إحساس مريح وهادي مش عارفة أوصفه
مستشفيات قطاع غزة تستقبل 72 شهيدا و356 إصابة جديدة
محافظ القليوبية: ممشى أهل مصر ببنها سيكون مجانًا ومتاحًا لجميع فئات المجتمع
حظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجاري المائية طبقا لقانون الري
رئيسة الحكومة التونسية: نتوافق مع موقف مصر فيما يخص رفض التهجير للشعب الفلسطيني
رئيس الوزراء: التوافق على أن حجم التبادل التجاري الحالي مع تونس لا يُلبي تطلعات الشعبين
الآن ..نتيجة التقديم في مـدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا عبر هذا الرابط
رئيسة الحكومة التونسية تعرب عن تقديرها للدور الحيوي لمصر في إيقاف الحرب على غزة
مدبولي: تعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال في مصر وتونس عبر الغرف التجارية
وزير الاستثمار: مصر ستكون ضمن أفضل 50 دولة في مؤشرات الاستثمار والتجارة العالمية
الذهب يتراجع تحت ضغط الدولار وجني الأرباح… والأسواق تترقب بيانات التضخم الأمريكية
شاهد| نيسان زد هيريتيج 2026 الكوبيه

نيسان زد هيريتيج موديل 2026
نيسان زد هيريتيج موديل 2026
إبراهيم القادري

كشفت شركة نيسان عن طرازها الجديد نيسان زد هيريتيج موديل 2026، وتنتمي  زد هيريتيج لفئة السيارات الكوبيه الكلاسيكية، وتم أستلهام تصميمها من من سيارة زد هيريتيج التي انتجت في التسعينات، وتم إنتاجها بهدف توفير هوية الماضي وإعادة تقديمها بشكل عصري يرضي عشاق السيارات الكلاسيكية والحديثة على حد سواء.

نيسان زد هيريتيج موديل 2026

مواصفات نيسان زد هيريتيج موديل 2026

نيسان زد هيريتيج موديل 2026

تظهر سيارة نيسان زد هيريتيج موديل 2026 من الخارج بطلاء Midnight Purple، وباللون البنفسجي الداكن الذي اشتهرت به سيارات نيسان في حقبة التسعينات وخاصة سكاي لاين جي تي ار، ويجمع اللون بين الفخامة والجرأة، وبها عجلات RAYS مقاس 19 بوصه بلمسات برونزية أنيقة، وبها جناح خلفي مصنوع من الكربون فايبر يحمل شعارTwin Turbo باللون الأبيض، وبها شارة Z محاطة بإكليل ذهبي يرمز للفخامة والانتصار.

نيسان زد هيريتيج موديل 2026

بالاضافة إلي ان سيارة نيسان زد هيريتيج موديل 2026 بها أيضا، شعار Heritage Edition على ألواح الأبواب، وبها فرش خاص للأرضية، وبها نظام صوت Bose مكون من ثماني سماعات، ومكابح رياضية، ودواسات مصنوعة من الألمنيوم، وبها مقاعد مدعمة تمنح السائق ثبات أثناء القيادة السريعة.

محرك نيسان زد هيريتيج موديل 2026

نيسان زد هيريتيج موديل 2026

تستمد سيارة نيسان زد هيريتيج موديل 2026 قوتها من محرك 6 سلندر سعة 3000 سي سي مزود بشاحنين توربينيين ، وتنتج قوة 400 حصان، وبها عزم دوران 475 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

نيسان زد هيريتيج موديل 2026

والجدير بالذكر ان سيارة نيسان زد هيريتيج موديل 2026 لا تسعى لمنافسة الأرقام الخارقة، بل تقدم قيمة عاطفية وتجربة قيادة ممتعة بلمسات كلاسيكية، وهو ما يجعلها فريدة في سوق السيارات الرياضية الحديثة.

نيسان زد هيريتيج موديل 2026

وطلاء بنفسجي أسطوري ولمسات برونزية أنيقة وتجهيزات مستوحاة من ماضي نيسان العريق، تأتي نيسان Z نسخة التراث موديل 2026 لتعيد كتابة القصة من جديد، لكنها هذه المرة بلغة عصرية تناسب الجيل الجديد، وتؤكد أن إرث Z لا يزال ينبض بالحياة.

شركة نيسان زد هيريتيج موديل 2026 نيسان زد هيريتيج السيارات الكلاسيكية نيسان زد هيريتيج موديل 2026

بعد تصريحات الوزير.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

بعد إعلان المستحقين رسميًا.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

اضافة المواليد الجدد على التموين

رسمياً .. إضافة المواليد على بطاقات التموين| الموعد والخطوات

اضافة المواليد لبطاقة التموين 2025

بعد إعلان الوزير.. طريقة إضافة المواليد الجدد على التموين| الأوراق والشروط

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

حسام غالي

مش قادر أمسك سيف ودرع.. حسام غالي يخرج عن صمته بشأن ترشحه لرئاسة الأهلي

توقف خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع بسبب أعمال التحديث في 3 محافظات

توقف خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع في 3 محافظات.. تعرف عليها

صلاة الفجر والصبح

ما الفرق بين صلاة الفجر والصبح؟.. الإفتاء تجيب

الفنان محمد فاروق شيبا

شيبا معاه حكاية.. القصة الكاملة للقبض على الفنان محمد فاروق

"القابضة لمياه الشرب" توقع بروتوكول تعاون مع "بتروسيف"

"القابضة لمياه الشرب" توقع بروتوكول تعاون مع "بتروسيف"

"القابضة لمياه الشرب" توقع بروتوكول تعاون مع "بتروسيف"

"القابضة لمياه الشرب" توقع بروتوكول تعاون مع "بتروسيف"

سعر الذهب

عيار 21 مفاجأة.. تراجع سعر الذهب لأول مرة بعد قفزات كبيرة

محافظ الشرقية يسلم 20 كرسياً متحركاً و100 طرف صناعي للمستحقين

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بعد إعلان الوزير.. طريقة إضافة المواليد الجدد على التموين| الأوراق والشروط

اضافة المواليد لبطاقة التموين 2025
اضافة المواليد لبطاقة التموين 2025
اضافة المواليد لبطاقة التموين 2025

دورة تدريبية بعنوان " منتجات عسل النحل وقيمتها الطبية والعلاجية " بزراعة الشرقية

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

رئيس الأركان يشهد تنفيذ المرحلة الختامية لتدريب النجم الساطع

صورة من ختام التدريبات
صورة من ختام التدريبات
صورة من ختام التدريبات

صورة من ختام التدريبات

رئيس الأركان يشهد تنفيذ المرحلة الختامية لتدريب النجم الساطع

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

