شاهد| نيسان زد هيريتيج 2026 الكوبيه

كشفت شركة نيسان عن طرازها الجديد نيسان زد هيريتيج موديل 2026، وتنتمي زد هيريتيج لفئة السيارات الكوبيه الكلاسيكية، وتم أستلهام تصميمها من من سيارة زد هيريتيج التي انتجت في التسعينات، وتم إنتاجها بهدف توفير هوية الماضي وإعادة تقديمها بشكل عصري يرضي عشاق السيارات الكلاسيكية والحديثة على حد سواء.

مواصفات نيسان زد هيريتيج موديل 2026

تظهر سيارة نيسان زد هيريتيج موديل 2026 من الخارج بطلاء Midnight Purple، وباللون البنفسجي الداكن الذي اشتهرت به سيارات نيسان في حقبة التسعينات وخاصة سكاي لاين جي تي ار، ويجمع اللون بين الفخامة والجرأة، وبها عجلات RAYS مقاس 19 بوصه بلمسات برونزية أنيقة، وبها جناح خلفي مصنوع من الكربون فايبر يحمل شعارTwin Turbo باللون الأبيض، وبها شارة Z محاطة بإكليل ذهبي يرمز للفخامة والانتصار.

بالاضافة إلي ان سيارة نيسان زد هيريتيج موديل 2026 بها أيضا، شعار Heritage Edition على ألواح الأبواب، وبها فرش خاص للأرضية، وبها نظام صوت Bose مكون من ثماني سماعات، ومكابح رياضية، ودواسات مصنوعة من الألمنيوم، وبها مقاعد مدعمة تمنح السائق ثبات أثناء القيادة السريعة.

محرك نيسان زد هيريتيج موديل 2026

تستمد سيارة نيسان زد هيريتيج موديل 2026 قوتها من محرك 6 سلندر سعة 3000 سي سي مزود بشاحنين توربينيين ، وتنتج قوة 400 حصان، وبها عزم دوران 475 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

والجدير بالذكر ان سيارة نيسان زد هيريتيج موديل 2026 لا تسعى لمنافسة الأرقام الخارقة، بل تقدم قيمة عاطفية وتجربة قيادة ممتعة بلمسات كلاسيكية، وهو ما يجعلها فريدة في سوق السيارات الرياضية الحديثة.

وطلاء بنفسجي أسطوري ولمسات برونزية أنيقة وتجهيزات مستوحاة من ماضي نيسان العريق، تأتي نيسان Z نسخة التراث موديل 2026 لتعيد كتابة القصة من جديد، لكنها هذه المرة بلغة عصرية تناسب الجيل الجديد، وتؤكد أن إرث Z لا يزال ينبض بالحياة.