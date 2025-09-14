قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تفاصيل إصابة تامر حسني بكسر في القدم
وزارة النقل تعرض على شركات أمريكية إنشاء وتشغيل محطة حاويات بالإسكندرية
الداخلية تكشف القصة الكاملة وراء فيديو تكبيل شخص بسرير في الدقهلية
رئيس الوزراء يُتابع الخطة التنفيذية للتوسع في إقامة محطات تحلية مياه البحر
رئيس التنظيم والإدارة يلتقي خريجي برنامج إسليسكا ويؤكد: الكفاءات الشابة مستقبل الدولة
كامل الوزير: عرضنا على شركات أميركية الاستثمار في الموانئ والقطار السريع
جولة لوفد من ممثلي الشركات الأمريكية في هويس المالح بميناء الإسكندرية
نقل موقف أتوبيسات النقل العام بسيدي جابر بتوجيهات من محافظ الإسكندرية |تفاصيل
سلامة الغذاء: استعدادا للعام الدراسي الجديد.. معاينة 19 مخزنًا للتغذية المدرسية
جيش الاحتلال يتوقع وصول عدد جنوده المصابين إلى 100 ألف خلال 3 سنوات
سما المصري تسخر من منديل ياسمين الخطيب.. ماذا قالت ؟
القاهرة الإخبارية: رد مصر على القصف الإسرائيلي للدوحة كان حاسماً وسريعاً
تكنولوجيا وسيارات

نصائح هامة للمبتدئين في قيادة السيارات.. البداية بخطوات آمنة وواعية

إبراهيم القادري

تعلم قيادة السيارات يحتاج إلي التدرب في مناطق ذات حركة مرور منخفضة، ويجب علي الشخص الذي يريد قيادة السيارات بشكل صحيح ان يتعلم جميع أدوات التحكم في السيارة قبل القيادة، وارتداء حزام الأمان دائمًا.

ويجب تقليل عوامل التشتيت مثل الهواتف، ويجب التركيز على التسارع السلس، والكبح المتحكم، ويجب فحص النقاط العمياء، واستخدام إشارات الانعطاف للتواصل مع الآخرين.

ويجب ان يتحلى المبتدئين في قيادة السيارات بالصبر، والالتزام بقوانين المرور، والحافظ على مسافة آمنة من السيارات الأخرى، ولا تدع السائقين الآخرين يضغطون عليك للقيادة بشكل غير آمن .

تعرف على السيارة

قبل أن تبدأ في تشغيل المحرك، عليك أن تفهم كيفية عمل عناصر التحكم الأساسية في السيارة، من ضمنها، عجلة القيادة، والدواسات، وإشارات الانعطاف، والمرايات .

ضبط مقعد السائق حسب طولك

تأكد من ضبط مقعدك والمرايات وعجلة القيادة لتوفير وضع قيادة مريح وآمن، مما يسمح برؤية واضحة، ويساعدك علي معرفة ورؤية أبعاد السيارة .

اربط حزام الأمان

ارتدِ دائمًا حزام الأمان قبل تشغيل المحرك، وذلك لان حزان الأمان هو الوسيلة التي تحافظ علي سلامتك في حالة التعرض لاي موقف علي الطرق السريعة .

تقليل عوامل التشتيت

عند البدء في قيادة السيارة يجب وضع هاتفك جانبًا، ويجب ضبط نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، وقم بخفض صوت الموسيقى قبل أن تبدأ القيادة.

تجربة القيادة في مكان غير سكني

ابدأ تدريبك في مناطق هادئة ذات حركة مرور منخفضة، مثل موقف سيارات فارغ أو في مكان غير سكني حتي لا تعرض حية الاخرين للخطر .

التركيز على الطريق

حافظ على هدوئك وركز على الطريق وما يحيط بك، بدلاً من ترك أعصابك تسيطر عليك، ولا يجب ان تدع شيء يلفت انتباهك ويقلل من تركيزك أثناء القيادة .

يجب القيادة بتركيز وهدوء

التركيز على المهارات الأساسية بـ هدوء منها، التسارع السلس، والفرملة اللطيفة، وتغيير المسارات بشكل آمن، ومواقف السيارات.

التحقق من النقاط العمياء

تحقق دائمًا من المرايات وقم بتحريك رأسك فعليًا للنظر فوق كتفك قبل تغيير المسارات أو الاندماج.

استخدم إشارات الانعطاف الخاصة بك

يجب ان يتم استخدام الإشارات دائمًا حتى في المسافات القصيرة، لان الإشارات هي التي تحدد مكان تحرك السيارة وتعلم الاخرين بمكان تحرك سيارتك .

الحافظ على المسافات الآمنة

حافظ على مسافة آمنة من السيارة التي أمامك لتمنح نفسك الوقت الكافي للرد والفرملة.

البقاء ضمن حدود السرعة

من الهم ان يتم الالتزام بحدود السرعة المحددة، وقم بالقيادة بسرعة تشعرك بالأمان والراحة.

تعلم الصبر

إن إتقان القيادة يحتاج إلى الوقت والممارسة، لذا تحلى بالصبر مع نفسك أثناء التعلم.

لا تتعرض للضغط

لا تدع السائقين أو الركاب الآخرين يجبرونك على اتخاذ قرارات محفوفة بالمخاطر، وذلك لأنك انت المسؤول عن سلامتك وسلامة الآخرين على الطريق. 

