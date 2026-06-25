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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

9 نسخ فقط.. سيارة Morgan Midsummer Coupé تعود لتخطف الأنظار| صور

سيارة Morgan Midsummer Coupé
سيارة Morgan Midsummer Coupé
صبري طلبه

تواصل مورجان لفت الأنظار عبر تقديم طرازات محدودة الإنتاج تحمل طابعًا خاصًا يجمع بين الحرفية اليدوية والتصميم الكلاسيكي.

وجاء الكشف عن Midsummer Coupé ليعزز هذا النهج من خلال سيارة كوبيه فاخرة طُورت بالتعاون مع دار التصميم الإيطالية بينينفارينا، مع الاكتفاء بإنتاج 9 نسخ فقط حول العالم، ما يمنحها طابعًا حصريًا شديد الندرة في سوق السيارات الرياضية الفاخرة.

يمثل طراز Midsummer Coupé نتيجة شراكة خاصة بين مورجان وبينينفارينا، وهي شراكة هدفت إلى تقديم سيارة تحمل هوية مختلفة عن الطرازات التقليدية في الأسواق الحالية، ويظهر تأثير هذا التعاون في تفاصيل التصميم التي تجمع بين الأناقة الكلاسيكية والنسب المتوازنة التي تميز السيارات الفاخرة المصنوعة يدويًا.

سيارة Midsummer Coupé

ملامح مستوحاة من العصر الذهبي للسيارات

تستحضر السيارة ملامح العديد من الطرازات الأوروبية الفاخرة التي ظهرت خلال أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي، حيث تتميز بمقدمة طويلة وانسيابية تعزز من شخصيتها، كما تبرز الرفارف المقوسة بشكل واضح على جانبي الهيكل، لتمنح السيارة حضورًا بصريًا يعيد إلى الأذهان تصميمات السيارات الكلاسيكية الشهيرة.

وتتصل العتبات الجانبية بانسيابية مع الرفارف الخلفية البارزة، بينما تساهم المصابيح الدائرية في تعزيز الطابع التاريخي للتصميم، كما زودت السيارة بمرايا جانبية معدنية وزجاج أمامي مائل يمنحها مظهرًا أكثر أناقة، إلى جانب هيكل كوبيه ثنائي الأبواب يركز على إبراز الطابع الحصري للطراز.

سيارة Midsummer Coupé

مقصورة تجمع بين الفخامة والحرفية 

حرصت مورجان على تقديم تجربة مختلفة تعتمد على المواد الطبيعية والتشطيبات التقليدية بدلًا من الاعتماد الكامل على العناصر الرقمية الحديثة، وتأتي المقاعد مكسوة بجلود طبيعية فاخرة.

سيارة Midsummer Coupé

كما تضم المقصورة تطعيمات من خشب الساج تضيف لمسة مستوحاة من اليخوت الكلاسيكية الفاخرة، إلى جانب عناصر متعددة مصنوعة من الألمنيوم المشغول بعناية، ومن أبرز التفاصيل التي تلفت الانتباه اعتماد ناقل حركة جديد تم تصنيعه بالكامل من الألمنيوم المطلي.

سيارة Midsummer Coupé

محرك Morgan Midsummer Coupé

دعمت السيارة بمنظومة ميكانيكية تعكس شخصيتها الرياضية، وتعتمد Midsummer Coupé  على محرك بنزين تيربو سعة 3.0 لتر مكون من 6 أسطوانات مستقيمة، حيث يولد قوة تصل إلى 402 حصان مع عزم دوران يبلغ 500 نيوتن متر، بينما يرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من ZF مكون من 8 سرعات مع نظام دفع خلفي للعجلات.

مورجان Midsummer Coupé مورجان وبينينفارينا سيارة Morgan Midsummer Coupé مواصفات Morgan Midsummer Coupé

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