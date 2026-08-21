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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسعار جيب جراند شيروكي 2026 في السعودية

جيب جراند شيروكي
جيب جراند شيروكي
صبري طلبه

تعتبر جيب جراند شيروكي من أشهر سيارات الدفع الرباعي في تاريخ العلامة الأمريكية، والتي تنتمي للفئة الرياضية المتعددة الاستخدامSUV ، وتقدم السيارة في السوق السعودي عبر باقة من الفئات، وبسعر يبدأ من 207 الاف ريال تقريبًا. 

محرك V6 بقوة 293 حصانًا

تعمل جراند شيروكي 2026 بمحرك بنزين سداسي الأسطوانات V6 بسعة 3.6 لتر، وتصل قوته إلى 293 حصانًا، بينما يبلغ عزم الدوران 352 نيوتن متر، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات، مع نظام دفع رباعي 4WD ، وتبلغ سعة خزان الوقود 93 لترًا.

جيب جراند شيروكي

أبعاد جيب جراند شيروكي 2026

تأتي السيارة بطول يبلغ 4,915 مم، وعرض يصل إلى 1,969 مم، بينما يبلغ ارتفاعها 1,798 مم، وتمتد قاعدة العجلات إلى 2,964 مم، كما تبلغ سعة مساحة الأمتعة 1,068 لترًا.

جيب جراند شيروكي 2026 ووسائل الأمان

تضم جراند شيروكي 2026 ثماني وسائد هوائية، ومكابح مانعة للانغلاق ونظام التوزيع الإلكتروني لقوى الكبح والتحكم في قوى الجر والثبات الإلكتروني، ونظام تثبيت السرعة المتكيف، إلى جانب التحذير من التصادم الأمامي ومكابح الطوارئ الذاتية. 

جيب جراند شيروكي

وتحصل جراند شيروكي على حساسات ركن في الجزء الأمامي والخلفي، إلى جانب كاميرا خارجية بزاوية رؤية 360 درجة، وتضم السيارة أيضًا مساعد صعود المرتفعات ومساعد نزول المنحدرات، وبنظام للتحذير من الخروج عن المسار والمساعدة على البقاء داخله.

تجهيزات جيب جراند شيروكي 2026

يأتي مقعد السائق بتعديل كهربائي مع وظائف التدفئة والتبريد والتدليك، إلى جانب 12 وضعية للضبط، وكذلك للراكب الأمامي، كما يأتي المقود متعدد الوظائف لتسهيل التحكم في عدد من وظائف السيارة، وتضم السيارة شاشة للمعلومات والترفيه بقياس 10.1 بوصة، مع دعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو لاسلكيًا، بينما يبلغ قياس شاشة العدادات 10.25 بوصة.

جيب جراند شيروكي

ويعتمد النظام الصوتي على 19 سماعة، كما يتوفر شاحن لاسلكي للهاتف في الصف الأول، وتعتمد جراند شيروكي 2026 على نظام تكييف أوتوماتيكي مع أربع مناطق مستقلة للتحكم في درجة الحرارة، إلى جانب فتحات تكييف مخصصة للصفين الثاني والثالث.

أسعار جيب جراند شيروكي 2026 في السعودية

يتراوح سعر جيب جراند شيروكي 2026 في السعودية بين 207,240 ريال و313,584 ريال.

جيب جراند شيروكي جيب جراند شيروكي أسعار جيب جراند شيروكي أسعار جيب جراند شيروكي 2026

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