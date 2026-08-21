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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

الكشف عن بي واي دي Fangchengbao Tai 9 عالميًا.. صور

بي واي دي Fangchengbao Tai 9
بي واي دي Fangchengbao Tai 9
صبري طلبه

كشفت شركة بي واي دي عن إطلاق نموذجها الجديد تاو 9 ضمن علامتها التجارية فانجشينجباو، لتطرح بذلك طرازاً حديثاً ينتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات كاملة الحجم.

ويأتي هذا الإصدار ليمثل إضافة بارزة للعلامة الصينية، حيث يجمع بين هيكل خارجي كبير من عائلة الـ SUV وحزمة متكاملة من التجهيزات التقنية والميكانيكية في سوق السيارات العائلية الفاخرة.

 بي واي دي Fangchengbao Tai 9 

أبعاد بي واي دي Fangchengbao Tai 9

تستند المركبة على منصة هيكلية كبيرة تبدأ بطول إجمالي يبلغ 5,270 مليمتر، وعرض يبلغ 1,999 مليمتر، وارتفاع يصل إلى 1,850 مليمتر، مدعومة بقاعدة عجلات بطول 3,130 مليمتر لتعزيز الثبات.

الكشف عن بي واي دي Fangchengbao Tai 9 عالميًا.. صور 

وحصل التصميم الخارجي للسيارة بي واي دي Fangchengbao Tai 9 على واجهة أمامية حادة ومصممة بزوايا بارزة، تجاورها وحدات إضاءة تعمل بتقنية الـ LED ، بالإضافة إلى عجلات رياضية بمقاسات كبيرة، وسقف زجاجي بانورامي يمتد على المساحة العلوية مع ردار للرصد.

الكشف عن بي واي دي Fangchengbao Tai 9 عالميًا.. صور 

تجهيزات بي واي دي Fangchengbao Tai 9 

تتضمن البنية الداخلية للسيارة ثلاثة صفوف متتالية من المقاعد لتوفير مساحات رحبة تتسع للعائلات، بينما تترقب الأوساط الكشف الرسمي عن تفاصيل قمرة القيادة، ومن المنتظر أن تضم المقصورة منظومة تقنية شاملة تعتمد على شاشات ترفيه ووسائل تحكم متطورة، إلى جانب حزمة متكاملة من أدوات مساعدة السائق وأنظمة السلامة والأمان الحيوية لتأمين الركاب أثناء التنقل.

الكشف عن بي واي دي Fangchengbao Tai 9 عالميًا.. صور 

محرك وأداء بي واي دي Fangchengbao Tai 9

تعتمد السيارة بي واي دي Fangchengbao Tai 9 على محرك بنزين سعة 1.5 لتر مزود بشاحن توربيني يولد قوة 147 حصاناً، يعمل بالتكامل مع محركين كهربائيين ينتج كل منهما قوة تبلغ 268 حصاناً. 

وتستمد هذه المنظومة طاقتها من بطارية بسعة 66.5 كيلوواط/ساعة تتيح السير اعتماداً على الطاقة الكهربائية فقط لمدى يصل إلى 310 كيلومترات، مع دعم تقنية الشحن الخاطف السريع بقدرة استيعابية تصل إلى 1,500 كيلوواط. 

بي واي دي فانجشينجباو تاو 9 بي واي دي Fangchengbao Tai 9 مواصفات بي واي دي Fangchengbao Tai 9 سيارة بي واي دي Fangchengbao Tai 9

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