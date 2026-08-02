سعر ومواصفات بي واي دي Ti7 موديل 2026 في السعودية

تواصل بي واي دي الصينية طرح مجموعة متنوعة من السيارات داخل السوق السعودي، ومن بين أحدث إصداراتها تأتي سيارة بي واي دي Ti7 موديل 2026، التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام، وتجمع بين منظومة دفع هجينة مع تجهيزات تقنية متطورة.

بي واي دي Ti7 ومنظومة الدفع الهجينة

تعتمد بي واي دي Ti7 موديل 2026 على نظام هجين بالقابس يجمع بين محرك بنزين تيربو سعة 1.5 لتر مكون من أربع أسطوانات، إلى جانب محركين كهربائيين يعملان معًا لتقديم أداء مرتفع.

بي واي دي Ti7

وتبلغ القوة الإجمالية لمنظومة الدفع 480 حصانًا، بينما يصل عزم الدوران إلى 630 نيوتن متر، مع نظام دفع رباعي، وتستطيع السيارة الانطلاق من السكون إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 5.7 ثانية، فيما تبلغ سرعتها القصوى 190 كيلومترًا في الساعة.

مدى بي واي دي Ti7

زودت السيارة ببطارية تبلغ سعتها 26.6 كيلوواط ساعة، تتيح السير لمسافة تصل إلى 80 كيلومترًا بالاعتماد على الطاقة الكهربائية فقط، بينما يصل مدى القيادة الإجمالي إلى 710 كيلومترات عند الاستفادة من النظام الهجين بالكامل.

وتبلغ سعة خزان الوقود لسيارة بي واي دي Ti7 نحو 60 لترًا، كما تدعم السيارة الشحن بالتيار المتردد AC بقدرة 6.6 كيلوواط، بالإضافة إلى الشحن السريع بالتيار المستمر DC بقدرة تصل إلى 54 كيلوواط.

بي واي دي Ti7

بي واي دي Ti7 وخيارات القيادة

تضم بي واي دي Ti7 موديل 2026 مجموعة من أوضاع القيادة، وتشمل هذه الخيارات الوضع العادي والاقتصادي والرياضي، إلى جانب وضعية الأداء العالي، ونظام التحكم في الزحف، بالإضافة إلى أوضاع مخصصة للقيادة على الطرق الطينية والرملية والثلجية والجبلية.

أبعاد بي واي دي Ti7

تنتمي السيارة إلى فئة سيارات SUV الكبيرة، وتأتي بطول يبلغ 5016 ملم، بينما يصل عرضها إلى 1995 ملم، مع ارتفاع يبلغ 1865 ملم، في حين تمتد قاعدة العجلات إلى 2920 ملم، ويبلغ وزن السيارة بدون ركاب 2425 كيلوجرامًا، كما توفر مساحة تخزين خلفية تصل إلى 970 لترًا.

أسعار بي واي دي Ti7 موديل 2026 في السعودية

تقدم بي واي دي Ti7 موديل 2026 في السوق السعودي بفئات مختلفة، حيث يبدأ سعرها من 139,900 ريال، بينما يصل سعر الفئة الأعلى إلى 154,900 ريال.