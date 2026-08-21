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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ضربة استباقية.. ضبط 10 أطنان زبدة وقشطة مجهولة المصدر داخل ثلاجة بالغربية

حملات سلامة الغذاء بالغربية
حملات سلامة الغذاء بالغربية
الغربية أحمد علي

أكد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، استمرار تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، للتأكد من سلامة المنتجات المتداولة ومطابقتها للاشتراطات الصحية، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين، والتعامل الحاسم مع المنتجات مجهولة المصدر.

توجيهات محافظ الغربية 

وفي هذا الإطار، شنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالغربية، برئاسة المهندسة حنان عامر، حملات تفتيشية موسعة على عدد من المنشآت الغذائية، أسفرت عن ضبط والتحفظ على نحو 10 أطنان من الزبدة والقشطة مجهولة المصدر، عُثر عليها داخل إحدى الثلاجات بمركز قطور، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الكميات المضبوطة، وتحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حملات مرورية 

وأوضح المحافظ أن الحملات الرقابية تأتي في إطار الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، ورفع مستوى الرقابة على منظومة تداول الغذاء، مؤكدًا أن المحافظة تواصل دعم جهود الجهات الرقابية للتصدي لأي ممارسات غير قانونية، مع استمرار المتابعة الميدانية لضمان وصول غذاء آمن وسليم للمواطنين.

ردع مخالفين 

ومن جانبها، أوضحت المهندسة حنان عامر، مدير فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالغربية، أن الحملات تأتي ضمن خطة متكاملة للرقابة على المنشآت الغذائية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء. بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة مراحل تداول الغذاء بدءًا من المصدر وحتى وصوله إلى المستهلك النهائي، مشيرة إلى استمرار أعمال التفتيش للتأكد من الالتزام بالاشتراطات والمعايير المعتمدة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

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