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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

هيفاء وهبي تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير من جدة

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
سارة عبد الله

شاركت الفنانة هيفاء وهبي، صورا جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وخطفت هيفاء وهبي الأنظار بإطلالة كلاسيكية بفستان انيق يبرز جمالها ورشاقتها مع لوك ميك اب ناعم وشعر انسيابي.

وكانت قد أحيت اللبنانية هيفاء وهبي حفلا غنائيا كبيرا في العاصمة السويدية ستوكهولم، وسط حضور جماهيري كبير، حيث توافد الآلاف من محبيها للاستمتاع بأغانيها ومشاركتها أجواء الحفل التي اتسمت بالحماس والتفاعل.
 

وقدمت هيفاء خلال الحفل باقة من أشهر أغنياتها، وسط تفاعل واسع من الجمهور الذي ردد معها كلمات الأغاني.

هيفاء وهبي انستجرام صور هيفاء وهبي

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