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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

صعد عالميًا.. هل ترتفع أسعار البن والقهوة في مصر؟

القهوة
القهوة
البهى عمرو

كشف حسام عدوي، خبير أسواق المال العالمية، أسباب الارتفاعات الأخيرة في أسعار البن عالميًا، موضحًا أن التغيرات المناخية التي أثرت على المحاصيل في الدول الكبرى المنتجة للبن، إلى جانب المخاوف بشأن المعروض وانخفاض المخزونات، تعد من أبرز العوامل التي دفعت الأسعار إلى الصعود.

وأضاف حسام عدوي خلال مداخلة هاتفية مع محمد جوهر ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، أن البرازيل تعد أكبر منتج للبن في العالم، وبالتالي فإن أي تطورات تتعلق بالإنتاج أو المحصول لديها تنعكس بشكل واضح على حركة السوق العالمية، مشيرًا إلى أن البحث عن بدائل للإنتاج البرازيلي أمر مكلف للغاية.

وتابع: ارتفاع أسعار البن عالميًا لا يعني بالضرورة ارتفاع الأسعار في السوق المصرية بالنسبة نفسها أو في التوقيت ذاته، لافتًا إلى أن سعر البن للمستهلك في مصر يتأثر بعدة عوامل أخرى، من بينها سعر الدولار والشحن والتأمين وتكاليف التخزين، بالإضافة إلى عمليات التحميص والتعبئة والتوزيع.

وأكمل: ارتفاع سعر البن عالميًا بنسبة 20%، على سبيل المثال، لا يعني أن سعر كيلو البن في مصر سيرتفع بنسبة 20% بشكل فوري، موضحًا أن تأثير الزيادة العالمية على المستهلك المصري يحتاج إلى وقت حتى يظهر بصورة تدريجية، بحسب تكلفة الاستيراد والمخزون لدى المستوردين والتجار.

وأشار إلى أن تحركات الأسعار العالمية لا تنعكس بشكل لحظي على المستهلك، خاصة أن التجار والمحال الكبرى قد تمتلك مخزونات تم شراؤها في فترات سابقة وبأسعار مختلفة، مؤكدًا أن التأثير يظهر تدريجيًا مع انتهاء المخزون وشراء كميات جديدة بتكلفة أعلى.

ولفت إلى أن بعض التجار قد يرفعون الأسعار تحسبًا لارتفاعات مستقبلية في التكلفة، بينما يفضل آخرون الانتظار حتى انتهاء المخزون الحالي، مؤكدًا أن التعامل مع المخزونات يختلف من تاجر إلى آخر وفقًا لسياسة كل منشأة وتوقعاتها لحركة الأسعار.

أسعار البن البن القهوة التغيرات المناخية

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