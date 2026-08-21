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الأرصاد تحذر من ارتفاع الحرارة الأسبوع المقبل.. القاهرة 35 درجة اليوم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الأرصاد تحذر من ارتفاع الحرارة الأسبوع المقبل.. القاهرة 35 درجة اليوم

الأرصاد
الأرصاد
رحمة سمير

قالت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، إن البلاد تشهد أجواء صيفية مستقرة بشكل كبير، مع عودة تأثير منخفض الهند الموسمي والكتل الهوائية الشمالية الحارة والرطبة القادمة من البحر المتوسط.

وأوضحت أن درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى تتراوح اليوم بين 34 و35 درجة مئوية، بينما تصل درجة الحرارة المحسوسة إلى نحو 37 درجة بسبب ارتفاع نسب الرطوبة.

وأضافت أن نسب الرطوبة تتجاوز 90% على السواحل الشمالية المطلة على البحر المتوسط، بينما تتراوح في القاهرة الكبرى والوجه البحري حول 80%، مع نشاط للرياح تتراوح سرعته بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة، ما يساعد على تقليل الإحساس بالرطوبة في الأماكن المفتوحة.

وأشارت إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، مع ارتفاع الأمواج إلى ما بين مترين و3 أمتار، بينما تكون حالة البحر المتوسط معتدلة ومناسبة لأعمال الصيد والملاحة والتنزه.

وحذرت من الشبورة المائية الكثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والطرق الصحراوية، موضحة أنها تتحسن تدريجيًا خلال ساعات الصباح.

وأكدت منار غانم أن درجات الحرارة ستشهد ارتفاعًا تدريجيًا خلال الأسبوع المقبل، لتتراوح على القاهرة الكبرى بين 35 و37 درجة مئوية، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة.

ونصحت المواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة، خاصة من الساعة 12 ظهرًا وحتى الرابعة أو الخامسة عصرًا، مع الإكثار من تناول المياه والتواجد في أماكن جيدة التهوية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، تسجل القاهرة 35 درجة للعظمى و24 للصغرى، والإسكندرية 31 و23، ومطروح 30 و23، وشرم الشيخ 38 و28، والغردقة 39 و28، بينما تصل العظمى في سوهاج إلى 40 درجة، وقنا والأقصر وأسوان إلى 41 درجة مئوية.

مصر الشبورة_المائية الرطوبة الأرصاد_الجوية درجات_الحرارة

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