تفاصيل حبس صانعة محتوى بتهمة نشر فيديوهات بملابس خادشة للحياء

قررت جهات التحقيق المختصة حبس صانعة محتوى 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة نشر فيديوهات بملابس خادشة للحياء بالدقهلية.

تفاصيل القضية

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة نشر صانعة محتوى مقاطع فيديو على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن الرقص بملابس خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة لها معلومات جنائية حال تواجدها بدائرة قسم شرطة جمصة بالدقهلية، وبحوزتها هاتف محمول، بفحصه تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامي.

وبمواجهتها اعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي، لزيادة نسب المشاهدات، وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.