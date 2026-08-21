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للعام الثاني.. إدارة ترامب تعتزم منع عباس من حضور الجمعية العامة للأمم المتحدة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

للعام الثاني.. إدارة ترامب تعتزم منع عباس من حضور الجمعية العامة للأمم المتحدة

الرئيس الفلسطيني محمود عباس
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
ناصر السيد

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، نقلا عن مصادر أمريكية أن إدارة ترامب تعتزم منع الرئيس الفلسطيني محمود عباس من السفر إلى نيويورك لإلقاء كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل. 

وهذه هي السنة الثانية على التوالي التي تمنع فيها الولايات المتحدة عباس من دخول أراضيها للمشاركة في الجمعية. 

وتواصل الرئيس الفلسطيني مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، طالبًا منه التدخل وإقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في محاولة لتغيير القرار. 

وتحدث أردوغان، الذي وصفه ترامب مرارًا بأنه "صديق حميم"، معه هذا الأسبوع، لكن الإدارة لا تنوي تغيير موقفها.

وإذا نفذ هذا القرار فمن المتوقع أن يشمل أيضا كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، إذ تسوغ واشنطن هذه الإجراءات الصارمة بادعاء أن تحركات السلطة الفلسطينية في المحافل الدولية للحصول على اعتراف أحادي بالدولة الفلسطينية، ومواقفها السياسية المحيطة بملف حرب غزة ومفاوضات التهدئة، تقوض فرص السلام والسياسة الخارجية الأمريكية.

إداراة ترامب الرئيس الفلسطيني الجمعية العامة للأمم المتحدة إدارة ترامب محمود عباس

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