للعام الثاني.. إدارة ترامب تعتزم منع عباس من حضور الجمعية العامة للأمم المتحدة

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، نقلا عن مصادر أمريكية أن إدارة ترامب تعتزم منع الرئيس الفلسطيني محمود عباس من السفر إلى نيويورك لإلقاء كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل.

وهذه هي السنة الثانية على التوالي التي تمنع فيها الولايات المتحدة عباس من دخول أراضيها للمشاركة في الجمعية.

وتواصل الرئيس الفلسطيني مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، طالبًا منه التدخل وإقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في محاولة لتغيير القرار.

وتحدث أردوغان، الذي وصفه ترامب مرارًا بأنه "صديق حميم"، معه هذا الأسبوع، لكن الإدارة لا تنوي تغيير موقفها.

وإذا نفذ هذا القرار فمن المتوقع أن يشمل أيضا كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، إذ تسوغ واشنطن هذه الإجراءات الصارمة بادعاء أن تحركات السلطة الفلسطينية في المحافل الدولية للحصول على اعتراف أحادي بالدولة الفلسطينية، ومواقفها السياسية المحيطة بملف حرب غزة ومفاوضات التهدئة، تقوض فرص السلام والسياسة الخارجية الأمريكية.