لجنة الانتخابات في فلسطين: غلق باب التسجيل للانتخابات التشريعية غدا

دعت لجنة الانتخابات المركزية في فلسطين، اليوم / الثلاثاء / المواطنين غير المسجلين إلى الاستفادة من الوقت المتبقي للتسجيل للانتخابات التشريعية، مؤكدة أن عملية التسجيل الميداني والإلكتروني تتنتهي ظهر يوم غد الأربعاء.

وذكرت اللجنة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن آلاف المواطنين أضافوا أسماءهم إلى سجل الناخبين خلال الأيام القليلة الماضية، فيما فحص عشرات الآلاف بياناتهم وتأكدوا من تسجيلهم ومراكز اقتراعهم، ما يعكس اهتماما واسعا من المواطنين للتأكد من أنهم مؤهلون للمشاركة في الانتخابات التشريعية 2026.

وأوضحت أن نسب التسجيل في الضفة الغربية مرتفعة منذ الانتخابات المحلية السابقة، داعية كل من لم يسجل بعد إلى عدم الانتظار حتى الساعات الأخيرة، والمبادرة إلى التسجيل، فيما دعت المسجلين إلى فحص بياناتهم والتأكد من صحة تسجيلهم ومكان اقتراعهم من خلال الموقع الإلكتروني للجنة.

وأشارت اللجنة إلى أن التسجيل متاح ميدانيا من خلال مراكز التسجيل المنتشرة في جميع مدن الضفة الغربية وقراها ومخيماتها، وإلكترونيا عبر الموقع الرسمي للجنة، حتى الساعة الثانية من بعد ظهر الأربعاء 19 آب 2026.

يذكر أن عملية تسجيل الناخبين في محافظات الضفة الغربية لا تشمل حملة الهوية المقدسية، كما لا تشمل سكان قطاع غزة، إذ تضمن اللجنة حقهم في المشاركة في الانتخابات من دون التسجيل، فيما ستعلن لاحقا الإجراءات الخاصة بمشاركة المقدسيين وسكان القطاع في الانتخابات بشكل تفصيلي.