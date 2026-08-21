درة تتألق في أحدث ظهور بفستان أنيق

شاركت الفنانة درة صورة جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت درة بلوك كاجوال بفستان أنيق بألوان صيفية مبهجة.

وتعود درة إلى جمهورها مجددًا من خلال إعادة عرض مسلسل «علي كلاي»، ابتداءً من يوم الأحد 23 أغسطس 2026، عبر شاشة قناة MBC1 ومنصة شاهد، وذلك بعد النجاح اللافت الذي حققه العمل خلال عرضه الأول في موسم دراما رمضان 2026، وتحقيقه نسب مشاهدة مرتفعة وتفاعلًا جماهيريًا واسعًا، ليحصل العمل على فرصة جديدة للوصول إلى شريحة أكبر من الجمهور.

ويأتي إعادة عرض «علي كلاي» بعد نحو خمسة أشهر من عرضه الأول، بعدما نجح المسلسل خلال الموسم الرمضاني في جذب اهتمام المشاهدين، وحقق حضورًا لافتًا على منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب تصدره قوائم الأكثر مشاهدة خلال فترة عرضه، وهو ما يعكس حجم التفاعل الذي حظي به العمل وشخصياته وأحداثه.