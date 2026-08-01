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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

موسيقى عربية.. أحمد سعد يكشف لـ صدى البلد تفاصيل باقي مشروعه الغنائي

أحمد سعد
أحمد سعد
سعيد فراج

تحدث الفنان أحمد سعد، عن كواليس ألبومي «الإلكترو، والفرفوش» الذي طرحهما بالتزامن مع موسم الصيف الجاري. 

وقال أحمد سعد، في لقاء خاص بكاميرا صدى البلد، إن أكثر أغنية يحبها في الألبوم الإلكترو، هي (الليلة)، مشيرًا إلى أن ألبوم الفرفوش يحتاج الصيف أكثر ولهذا طرحه في بداية الموسم، أما الإلكترو يتماشى مع الصيف والشتاء فطرحه في منتصف الصيف. 

وحول باقي ألبومات مشروعه الغنائي، أوضح أحمد سعد أنه سوف يقوم بالتحضير لألبوم الموسيقى العربية خلال الفترة المُقبلة. 

الألبوم الإلكترو لـ أحمد سعد

من ناحية أخرى، طرح أحمد سعد مؤخراً ألبوم الإلكترو، الذي يضم مجموعة متنوعة من الأغاني، ويتعاون خلالها مع عدد كبير من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين، وطرحها عبر مختلف منصات الموسيقى، وحققت تفاعلًا لافتًا من الجمهور منذ طرحها.

ويضم الألبوم أغنية طايرين من كلمات تامر حسين، وألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، بينما تحمل الأغنية الثانية عنوان يا ولا يا ولا، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدي، كما يتضمن الألبوم أغنية 9:30، من كلمات أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدي، إلى جانب أغنية وصل وصل من كلمات تامر حسين، وألحان مدين، وتوزيع توما.

ويقدم أحمد سعد أيضًا أغنية محيراني، من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان مروان السداوي، وتوزيع وسام عبد المنعم، بالإضافة إلى أغنية الليلة، من كلمات محمد الشافعي، وألحان وتوزيع علي فتح الله.

أحمد سعد الألبوم الإلكترو الفنان أحمد سعد

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