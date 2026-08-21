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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بداية من 300 جنيه.. أسعار الكتب المدرسية للعام الدراسي الجديد 2026

الكتب المدرسية
الكتب المدرسية
البهى عمرو

كشف الكاتب الصحفي رفعت فياض، مدير تحرير أخبار اليوم، تفاصيل أسعار الكتب المدرسية للعام الدراسي الجديد، موضحًا القيم المحددة للكتب بمختلف المراحل الدراسية، وما إذا كان يحق للمدارس تحصيل مبالغ إضافية من أولياء الأمور.

وقال رفعت فياض خلال مداخلة هاتفية مع روان أبو العينين، ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة «صدى البلد»، إن أسعار الكتب للمدارس الخاصة واليابانية والقومية تبدأ من 300 جنيه لرياض الأطفال عن الفصل الدراسي الواحد، بينما تصل إلى 400 جنيه للصفوف من الأول وحتى الثالث الابتدائي.

وتابع: أسعار الكتب للصفوف من الرابع وحتى السادس الابتدائي تبلغ 550 جنيهًا للفصل الدراسي الواحد، فيما تصل إلى 500 جنيه للفصل الدراسي الواحد للصفوف من الأول وحتى الثالث الإعدادي.

وأكد أن ولي الأمر الذي يكتشف تحصيل مبالغ أعلى من الأسعار المعلنة أو فرض شراء كتب بالمخالفة للضوابط، يمكنه التقدم بشكوى إلى الإدارة التعليمية التابعة للمدرسة، مع تقديم الأدلة التي تثبت المخالفة.

ولفت إلى أن الكتب الخاصة بالمدارس الحكومية التابعة للوزارة أصبحت متوفرة، ويمكن للطلاب الحصول عليها مع بداية العام الدراسي، بينما قد تواجه بعض المدارس الخاصة أو الدولية تأخرًا في استلام الكتب.

وأوضح أن المدارس الخاصة والدولية يمكنها التقدم بطلب رسمي للإدارة التعليمية للحصول على الكميات المطلوبة من الكتب وفقًا لأعداد الطلاب، وفي حال تأخر المدرسة في تسليم الكتب، يحق لولي الأمر تقديم شكوى رسمية للإدارة التعليمية للتحقيق في الواقعة.
 

الكتب المدرسية أسعار الكتب المدرسية رفعت فياض

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