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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مسلسل بنج كلي يتصدر نسب المشاهدة في مصر .. تفاصيل

بنج كلي
بنج كلي
أحمد البهى

تمكن مسلسل بنج كلي، من بطولة سلمي أبو ضيف، من تصدر نسب المشاهدة في مصر، عبر منصة شاهد. 

وأحتل مسلسل بنج كلي، المركز الاول من أصل 10 مراكز للمسلسلات الأعلى مشاهدة في مصر. 

تدور أحداث مسلسل بنج كلي حول شخصية الدكتورة دعاء، طبيبة التخدير التي تلتحق بالعمل في أحد المستشفيات الحكومية، مخفيةً انتماءها لأسرة طبية مرموقة، إذ يُعد والدها من أبرز جراحي الأعصاب في البلاد.
 


يصل المسلسل إلى ذروته عندما تتداخل الأقدار بشكل غير متوقع، حيث يجد دعاء وعزازي نفسيهما معاً في مواجهة مأزق مشترك على خلفية اعتراف مفاجئ لأحد المرضى لحظة إفاقته الأولى من التخدير الكلي، وهو ما يكشف سراً يقلب كل الموازين، ويتحول الصراع بينهما إلى تحالف إجباري في رحلة مليئة بالمخاطر.


وفيما تخوض دعاء هذه التجربة بعزيمة صلبة لتبني مسيرتها المهنية بجهدها، تصطدم بتحديات معقدة، ويثير حضورها وكفاءتها العالية حفيظة عدد من زملائها في المستشفى، فيتحول التنافس المهني إلى عداء صريح، يُقوده "الدكتور عزازي"، الجراح المعادي للمرأة والذي يرى في نجاح دعاء تهديداً مباشراً لنفوذه ومكانته الشخصية، مما يدفعه لخوض مواجهات مهنية معها لإبعادها وإرغامها على الاستقالة.
 

يذكر أن مسلسل "بنج كلي"، يجمع سلمى أبو ضيف، دياب، كمال أبو رية، سلوى محمد علي، محسن محي الدين، علا رشدي، محمد مهران، لبنى ونس، بمشاركة ضياء عبد الخالق، أيمن عزب وآخرين.



 

بنج كلي مسلسل بنج كلي سلمي أبو ضيف

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