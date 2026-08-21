معجب يهدي هيفاء وهبي ساعة من الالماس بحفلها في جدة

أحيت الفنانة هيفاء وهبي أمس حفل غنائي ضخم بمدينة جدة، حيث قدمت عدد كبير من أغانيها وسط تفاعل من قبل الحاضرين.

وخلال الحفل قام معجب باهداء ساعة من الالماس إلي هيفاء وهبي علي المسرح.

إطلالة هيفاء:

شاركت الفنانة هيفاء وهبي، صورا جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وخطفت هيفاء وهبي الأنظار بإطلالة كلاسيكية بفستان انيق يبرز جمالها ورشاقتها مع لوك ميك اب ناعم وشعر انسيابي.

وكانت قد أحيت اللبنانية هيفاء وهبي حفلا غنائيا كبيرا في العاصمة السويدية ستوكهولم، وسط حضور جماهيري كبير، حيث توافد الآلاف من محبيها للاستمتاع بأغانيها ومشاركتها أجواء الحفل التي اتسمت بالحماس والتفاعل.



وقدمت هيفاء خلال الحفل باقة من أشهر أغنياتها، وسط تفاعل واسع من الجمهور الذي ردد معها كلمات الأغاني.