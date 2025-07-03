رعب في إسرائيل من الذباب المصري | شاهد

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن انتشار الرعب في دولة الاحتلال بسبب الذباب المصري الذي يغزو منطقة "أور عقيفا" التي تقع في مدينة حيفا بمحاذاة مدينة قيسارية.

الذباب المصري في إسرائيل

وأفادت صحيفة إسرائيل هيوم، بأن حالة من الرعب تعيشها مناطق عدة بسبب الذباب المصري في إسرائيل وهي ظاهرة غريبة تحدث لأول مرة.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية في تقرير تحت عنوان "أحد آفات مصر.. هجوم عنيف لذباب مصري على إسرائيل"، إن سكان حي "أور يام" الراقي الجديد في منطقة "أور عقيفا" التي تقع في مدينة حيفا بمحاذاة مدينة قيسارية، يعيشون في قلق حاد من هجوم ذباب مصري غير مسبوق.

الذباب المصري يغزو إسرائيل

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن الذباب المصري بدأ يغزو مناطق واسعة في إسرائيل وبدأ ينتقل إلى المنازل في ظل تخوف حاد من انتقال بكتيريا خطيرة تُسبب مشاكل هضمية وتنفسية للسكان.

ووجه سكان هذه المنطقة الاتهامات إلى السلطات المحلية الإسرائيلية بالإهمال وهددوا بالتمرد على دفع ضريبة الأملاك.

وأوضحت الصحيفة أن حي أور يام في أور عقيفا، الحي الجديد في المدينة في الأيام الأخيرة، شهد غزو واسع النطاق للذباب المصري. كما دخل الذباب إلى المنازل مُضرًا بجودة الحياة.

الذباب المصري يتوغل في إسرائيل

وقال أحد السكان إن هذه الذبابات من نوع "دروسوفيلا البحثية"، مما يُشكل خطرًا صحيًا حقيقيًا.

ولفتت صحيفة إسرائيل هيوم، إلى أن هذا الذباب يأتي من مصادر ملوثة مثل مياه الصرف الصحي، والعفن، والمياه الراكدة، وعندما تستقر على الطعام والشراب والملابس والفراش، تنقل بكتيريا خطيرة مثل "الإشريكية القولونية" و "السالمونيلا" وغيرها، والنتيجة مشاكل مثل الإسهال، والقيء، وآلام البطن، وردود فعل هضمية حادة، بالإضافة إلى ردود فعل تنفسية مثل ضيق التنفس، وتهيج الحلق، وحكة الجلد، والطفح الجلدي، وغيرها.