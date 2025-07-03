استشهاد لاعب بمنتخب فلسطين بعد أيام من إصابته بقصف إسرائيلي

استشهد اللاعب الفلسطيني مهند اللي لاعب نادي خدمات المغازي بعد أيام من إصابته جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزله في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وأصيب اللي الاثنين الماضي، بعدما استهدفت طائرة مسيرة تابعة للاحتلال بصاروخ غرفةَ مهند في الدور الثالث من منزله، ما أدّى إلى تعرضّه لنزيف حادٍ في الجمجمة، ارتقى إثره، صباح اليوم الخميس، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

يذكر أن اللاعب الشهيد حاول السفر خارج غزة للحاق بزوجته التي غادرت القطاع صوب النرويج في مهمة عمل قبل اندلاع الحرب، لكنه فشل في ذلك، فحُرم من رؤية ابنه البكر الذي وُلد خارج القطاع.

باستشهاد مهند، ارتفع عدد شهداء الحركة الرياضية الفلسطينية منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 585 شهيدا، من بينهم 265 شهيدا من أسرة كرة القدم.