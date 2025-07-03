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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

«عمره 80 ألف عام».. اكتشاف أثري في الإمارات يعيد كتابة تاريخ البشر الأوائل

اكتشاف أثري كبير
اكتشاف أثري كبير
محمد صبري عبد الرحيم

أكد اكتشاف أثري كبير في جبل فايا بإمارة الشارقة، أن الإنسان العاقل (Homo sapiens) سكن المنطقة منذ حوالي 80 ألف عام، مما يعيد تشكيل فهم هجرة البشر وتكيفهم عبر شبه الجزيرة العربية.

أدلة على وجود بشري من آلاف السنين

ووفقًا لما نشرته «وام»، ونقلته شبكة «TV BRICS» الإعلامية الدولية، الشريك الإعلامي لـ «صدى البلد»، فإن الدراسة تُبرز أدلة على وجود بشري مستمر في جبل فايا منذ ما يقرب من 210 آلاف إلى 80 ألف عام وتقدم سجلاً أثريًا نادرًا وشبه متواصل يمتد عبر مراحل مناخية متعددة.

استيطان البشر الأوائل

وتربط الأبحاث الطبقات الأحدث من الاستيطان بالمرحلة الخامسة من النظائر البحرية (MIS 5a)، وهي فترة اتسمت بتقلبات مناخية واضحة. وخلال هذه الفترة، حولت مراحل رطبة قصيرة الصحراء القاحلة إلى مناظر طبيعية صالحة للسكن تتكون من البحيرات والأراضي العشبية، مما دعم استيطان البشر الأوائل.

وحدد علماء الآثار تقنيات مميزة لصناعة الأدوات في جبل فايا، أبرزها الاختزال ثنائي الاتجاه، حيث تُضرب الأطراف المتقابلة للقلب الحجري بشكل استراتيجي لإنتاج شفرات ورقائق ممدودة. ومن المحتمل أن تكون الأدوات قد استُخدمت للصيد ومعالجة النباتات والحرف اليدوية، مما يشير إلى مجموعة سلوكية معقدة.

ومن خلال تقنيات التأريخ الضوئي، استطاع الباحثون تحديد تسلسلات زمنية دقيقة لطبقات الرواسب، مما يقدم صورة أوضح لكيفية استجابة البشر الأوائل للتغيرات البيئية بمرور الوقت.

تعاون وتبادل إعلامي

وكانت شبكة «صدى البلد» الإعلامية، قد وقعت نهاية العام الماضي، اتفاقية تعاون وتبادل إعلامي مع شبكة «TV BRICS» الإعلامية الدولية، لتعزيز مكانة وحضور مصر في فضاء الإعلام الدولي خصوصاً في دول بريكس وبريكس+، واطلاع الجمهور في دول بريكس على أحدث الإنجازات في المجالات العلمية الثقافية والاقتصادية في مصر دول بريكس الأخرى.


 

جبل فايا إمارة الشارقة علماء الآثار دبي الإمارات

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