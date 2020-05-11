قبل إطلاقه بأيام.. كيف سيعمل تطبيق آبل وجوجل للكشف عن فيروس كورونا

بعد أيام قليلة سيتم الإعلان عن تطبيق COVID-19 من شركتى آبل وجوجل، على هواتف آيفون وأندرويد، للكشف عن فيروس كورونا، كما سيتم اعتماده رسميا في عدد من الدول، ولكن كيف سيعمل التطبيق وما هى أوجه الاستفادة من اعتماده.





وبحسب شبكة CBS الأمريكية فإن التطبيق سيعتمد على تقنية Bluetooth بحيث سيلتقط إشارات للأشخاص الآخرين المجاورين للشخص الذى يستخدم التطبيق وإرسال إشارات تخبره إذا كان هناك أحد الأشخاص الذين على مقربة منه مصاب بفيروس كورونا.









وسيعمل تطبيق COVID-19 على حوالى 99% من الهواتف الذكية، ولكنه لن يعمل على الهواتف القديمة والتى لا تحتوى على تحديثات تمكنها من تفعيل التطبيق، كما ستتيحه الشركتان للمنظمات الصحية في جميع أنحاء العالم للاستفادة من المعلومات الموجودة عليه للحد من انتشار الفيروس.

وأطلقت شركتا آبل وجوجل النسخة التجريبية لبعض المطورين فقط كما أن الشركتين ستقومان بتزويد المطورين أيضًا بمعلومات إضافية تتضمن نموذجًا للتعليمات البرمجية يبين كيف قد يعمل نظام تتبع الاتصال في الشركات.





ويثير تطبيق COVID-19 المملوك لشركتى آبل وجوجل مخاوف بعض المستخدمين، بشان تتبعه لمواقع المستخدمين، والحصول على بياناتهم الصحية والاحتفاظ بها، ورفضت عدد من الدول مثل فرنسا وبريطانيا التطبيق بسبب الخوف من تسجيل معلومات صحية هامة لمواطنيها من قبل الشركتين.





ولكن شركتى آبل وجوجل قالتا إن خصوصية المستخدمين وضمان عدم وصول بياناتهم إلى الحكومات هدف أساس لهما، وأن التطبيق لن يقوم بتتبع مواقع المستخدمين والحصول على البيانات الشخصية الـخاصة بهم.



