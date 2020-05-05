AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

آبل وجوجل: تطبيق الكشف عن كورونا لن يتتبع مواقع المستخدمين

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 07:14 ص
تطبيق الكشف عن كورونا
تطبيق الكشف عن كورونا لن يتتبع مواقع المستخدمين
Advertisements
ندى على
قالت شركة جوجل، اليوم، إنها سوف تقوم بحظر عملية تتبع المواقع لتطبيق  COVID-19 المملوك لها ولشركة آبل والتى يعمل على الكشف عن مصابى فيروس كورونا، والمزمع إطلاقه في منتصف الشهر الجارى.

وبحسب وكالة رويترز فإن شركتى آبل وجوجل قالتا إن خصوصية المستخدمين وضمان عدم وصول بياناتهم إلى الحكومات هدف أساس لهما، وأن التطبيق لن يقوم بتتبع مواقع المستخدمين والحصول على البيانات الشخصية الـخاصة بهم. 


وأضافت الشركتان في بيان لهما أن تطبيق COVID-19 للكشف عن فيروس كورونا يستخدم إشارات بتقنية Bluetooth من هاتف لآخر ويقوم بتخزين بيانات ومعلومات عن الأشخاص المصابين وإرسالها إلى المستخدمين الموجودين على مقربة إذا كان هناك أحد مصاب بالفيروس.
 
وتسعى الشركتان لاعتماد التطبيق على 99 % من الهواتف الذكية كما أنها ستسمح للجهات الصحية في مختلف حكومات العالم باستخدام التطبيق لمساعدتها على الحد من انتشار فيروس كورونا. 

وفقا لرويترز فإنها قد حصلت على تصريح من  مطورى التطبيقات الرسمية للكشف عن الفيروس في الولايات المتحدة يفيد بأن عملية تتبع مواقع المستخدمين هو أمر أساسي لتتمكن هذه التطبيقات من الكشف عن فيروس كورونا فعلا. 

 وكانت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية NHS رفضت استخدام تطبيق COVID-19 المملوك لشركتى آبل و جوجل، حيث قالت الهيئة إنها ستستخدم تطبيقها NHS بدلا من تطبيق آبل وجوجل، ولذلك لأن تطبيق  COVID-19 سيعتمد على تتبع المستخدمين وبياناتهم وسيقوم بالدخول إلى قاعدة بيانات البريطانيين الصحية.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

آبل وجوجل يتعاونان لإطلاق تطبيق على الهواتف للكشف عن مصابي كورونا

مسؤولون أمريكيون يطالبون بتقديم ضمانات لتطبيق آبل وجوجل للكشف عن كورونا

Apple تطلب بيانات هامة من Google Maps..بسبب فيروس كورونا

سيخترق بيانات المواطنين.. بريطانيا ترفض استخدام تطبيق آبل وجوجل للكشف عن كورونا

79 % من الأمريكيين خائفون من المراقبة الحكومية وتطبيقات الهواتف التي تتبع فيروس كورونا

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. أحدث ميزة في واتساب وكيفية استخدامها.. مؤسس هواوي يتحدى جوجل وآبل

ترشيحاتنا

رافضا مصطلح الجيش الأبيض.. محمد صبحي: عيب نجيب الفنانين يقولوا للناس اغسلوا إيديكم.. فيديو

أمل جديد فى العلاج.. اكتشاف الأجسام المضادة لفيروس كورونا

بينها الكويت .. وزيرة الهجرة تكشف تفاصيل عودة المصريين العالقين بدول الخليج

نجم الأهلي السابق ينتقد إدارة الخطيب: متجاهلين تاريخي ونجاحاتي

الحكومة تدرس خصم 1% من رواتب جميع العاملين بالدولة بسبب كورونا.. مشروع قانون

أول رد من وزيرة الهجرة على النائبة الكويتية صفاء الهاشم

AdvertisementS

متحدث الوزراء يزف خبرا سارا للمواطنين بشأن الحظر في عيد الفطر

وسط صدمة زملائها.. وفاة الفنانة الشابة ماهي نور

مصادر تكشف لـ صدى البلد موعد تجديد حظر التجول ومدته

خصم 1% من رواتب الموظفين.. تعرف على الفئات المطبق عليهم مشروع قانون الحكومة بشأن كورونا

رئيس مكافحة كورونا: راهنا على الشعب وخسرنا.. ويوجه تحذيرات شديدة قبل العيد.. فيديو

فيديو.. إطلاق نار كثيف.. وزعيم المعارضة القطرية يوضح حقيقة الانقلاب في الدوحة

ماذا يحدث للجسم عند تناول التمر المنقوع؟.. تعرف على 15 فائدة

أول رد من وزيرة الهجرة على النائبة الكويتية صفاء الهاشم

وزير المالية : الحكومة ستصدر بيانا بشأن خصم 1٪ من رواتب الموظفين .. شاهد

ثلاثة أيام لا يقرب أحد جثته.. الإفتاء توضح سبب عداوة أبو لهب للنبي والمرض الذي مات به

بشرى سارة للعالقين في الكويت.. طائرات مجانا بدءا من الأربعاء.. وعدم توقيع أي عقوبات لمخالفي الإقامة

بملابس كاجوال .. نجمة مسرح مصر تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. بوجاتي شيرون باور سبورت نسخة فيلم حرب النجوم .. صور

فى عيد ميلادها .. 10 صور تكشف أناقة أديل بعد خسارة وزنها

بإطلالة مبهجة.. بوسي شلبي تتألق فى أحدث ظهور