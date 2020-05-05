آبل وجوجل: تطبيق الكشف عن كورونا لن يتتبع مواقع المستخدمين

قالت شركة جوجل، اليوم، إنها سوف تقوم بحظر عملية تتبع المواقع لتطبيق COVID-19 المملوك لها ولشركة آبل والتى يعمل على الكشف عن مصابى فيروس كورونا، والمزمع إطلاقه في منتصف الشهر الجارى.





وبحسب وكالة رويترز فإن شركتى آبل وجوجل قالتا إن خصوصية المستخدمين وضمان عدم وصول بياناتهم إلى الحكومات هدف أساس لهما، وأن التطبيق لن يقوم بتتبع مواقع المستخدمين والحصول على البيانات الشخصية الـ خاصة بهم.









وأضافت الشركتان في بيان لهما أن تطبيق COVID-19 للكشف عن فيروس كورونا يستخدم إشارات بتقنية Bluetooth من هاتف لآخر ويقوم بتخزين بيانات ومعلومات عن الأشخاص المصابين وإرسالها إلى المستخدمين الموجودين على مقربة إذا كان هناك أحد مصاب بالفيروس.

وتسعى الشركتان لاعتماد التطبيق على 99 % من الهواتف الذكية كما أنها ستسمح للجهات الصحية في مختلف حكومات العالم باستخدام التطبيق لمساعدتها على الحد من انتشار فيروس كورونا.





وفقا لرويترز فإنها قد حصلت على تصريح من مطورى التطبيقات الرسمية للكشف عن الفيروس في الولايات المتحدة يفيد بأن عملية تتبع مواقع المستخدمين هو أمر أساسي لتتمكن هذه التطبيقات من الكشف عن فيروس كورونا فعلا.





وكانت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية NHS رفضت استخدام تطبيق COVID-19 المملوك لشركتى آبل و جوجل، حيث قالت الهيئة إنها ستستخدم تطبيقها NHS بدلا من تطبيق آبل وجوجل، ولذلك لأن تطبيق COVID-19 سيعتمد على تتبع المستخدمين وبياناتهم وسيقوم بالدخول إلى قاعدة بيانات البريطانيين الصحية.



