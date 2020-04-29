سيخترق بيانات المواطنين.. بريطانيا ترفض استخدام تطبيق آبل وجوجل للكشف عن كورونا

رفضت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية NHS استخدام تطبيق COVID-19 المملوك لشركتى آبل و جوجل، والذى سيتسخدم في الكشف عن مصابى كورونا، والصادر في منتصف شهر مايو المقبل.





ووفقا لشبكة بى بى سي فإن هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية NHS ، المسئولة عن تقديم الخدمات الصحية للمواطنين في المملكة المتحدة، قالت إنها ستستخدم تطبيقها NHS بدلا من تطبيق آبل وجوجل، ولذلك لأن تطبيق COVID-19 سيعتمد على تتبع المستخدمين وبياناتهم وسيقوم بالدخول إلى قاعدة بيانات البريطانيين الصحية.





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وبررت الهيئة أن التطبيق الذى ستقوم باستخدامه في الكشف عن مصابى فيروس كورونا تقوم به شركة NHSX، وهي المجموعة الاستشارية للتكنولوجيا التابعة لهيئة الصحة الوطنية، حيث سيعمل التطبيق عن طريق البلوتوث، وسيقوم بالتقاط المعلومات الصحية من قاعدة البيانات من أى هاتفين قريبين معا بحيث إذا كان أحد المستخدمين مصاب بفيروس كورونا أو كانت لدية أعراض مشابهة سيقوم التطبيق بإرسال إنذار إلى الهاتف الآخر ليخبر صاحبه أن الشخص القريب بمصاب بكورونا.





وكانت شركتا آبل وجوجل قد أعلنتا مؤخرا عن بدئهما مشروعا مشتركا للقيام بعمل تطبيق متكامل لتتبع انتشار فيروس كورونا، بحلول منتصف شهر مايو المقبل.





وسيعتمد تطبيق COVID-19 الجديد على تقنية Bluetooth، حيث سيقوم على تعقب مواقع المستخدمين وقربهم من الآخرين، بحيث يتم كشف الأشخاص المصابين بفيروس كورونا الذين تم الاختلاط معهم و بالتالى تحديد أماكنهم.





وطالبت مجموعة أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي شركتي آبل وجوجل بتقديم مزيد من الضمانات للمستخدمين بعدم تعقبهم، وانتهاك خصوصيتهم، بسبب تطبيق COVID-19 للكشف عن فيروس كورونا.





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وحث الأعضاء الشركتين بتقديم ضمانات على وجه السرعة لتحقيق التوازن بين مصالح المستهلكين في الخصوصية والاحتياجات المشروعة لمسؤولي الصحة العامة أثناء وباء فيروس كورونا.





ومن المقرر أن يتم تعميم تطبيق COVID-19 من آبل وجوجل، فور إطلاقه، على جميع الهواتف العاملة بنظام تشغيل أندرويد و iOS في جميع أنحاء العالم للكشف عن فيروس كورونا، في ظل اعتراض عدد كبير من الدول منها أستراليا وألمانيا التى اعترضت في البداية، ولكن تراجعت، وكذلك منظمات عالمية بشأن الخوف من انتهاك التطبيق لخصوصية المستخدمين وللوصول لبيانات المواطنين الصحية.





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