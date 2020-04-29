AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

سيخترق بيانات المواطنين.. بريطانيا ترفض استخدام تطبيق آبل وجوجل للكشف عن كورونا

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 03:00 ص
بريطانيا ترفض استخدام
بريطانيا ترفض استخدام تطبيق آبل وجوجل للكشف عن فيروس كورونا
Advertisements
ندى على
رفضت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية NHS استخدام تطبيق COVID-19 المملوك لشركتى آبل و جوجل، والذى سيتسخدم في الكشف عن مصابى كورونا، والصادر في منتصف شهر مايو المقبل. 

ووفقا لشبكة بى بى سي فإن هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية NHS ، المسئولة عن تقديم الخدمات الصحية للمواطنين في المملكة المتحدة،  قالت إنها ستستخدم تطبيقها NHS بدلا من تطبيق آبل وجوجل، ولذلك لأن تطبيق  COVID-19 سيعتمد على تتبع المستخدمين وبياناتهم وسيقوم بالدخول إلى قاعدة بيانات البريطانيين الصحية.  

اقرأ أيضاً

وبررت الهيئة أن التطبيق الذى ستقوم باستخدامه في الكشف عن مصابى فيروس كورونا تقوم به شركة NHSX، وهي المجموعة الاستشارية للتكنولوجيا التابعة لهيئة الصحة الوطنية، حيث سيعمل التطبيق عن طريق البلوتوث، وسيقوم بالتقاط المعلومات الصحية من قاعدة البيانات من أى هاتفين قريبين معا بحيث إذا كان أحد المستخدمين مصاب بفيروس كورونا أو كانت لدية أعراض مشابهة سيقوم التطبيق بإرسال إنذار إلى الهاتف الآخر ليخبر صاحبه أن الشخص القريب بمصاب بكورونا.   

وكانت شركتا آبل وجوجل قد أعلنتا مؤخرا عن بدئهما مشروعا مشتركا للقيام بعمل تطبيق متكامل لتتبع انتشار فيروس كورونا، بحلول منتصف شهر مايو المقبل. 

وسيعتمد تطبيق  COVID-19 الجديد على تقنية  Bluetooth، حيث سيقوم على تعقب مواقع المستخدمين وقربهم من الآخرين، بحيث يتم كشف الأشخاص المصابين بفيروس كورونا الذين تم الاختلاط معهم و بالتالى تحديد أماكنهم.

وطالبت مجموعة أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي شركتي آبل وجوجل بتقديم مزيد من الضمانات للمستخدمين بعدم تعقبهم، وانتهاك خصوصيتهم، بسبب تطبيق COVID-19 للكشف عن فيروس كورونا. 

اقرأ أيضاً

وحث الأعضاء الشركتين بتقديم ضمانات على وجه السرعة لتحقيق التوازن بين مصالح المستهلكين في الخصوصية والاحتياجات المشروعة لمسؤولي الصحة العامة أثناء وباء فيروس كورونا. 

ومن المقرر أن يتم تعميم تطبيق COVID-19 من آبل وجوجل، فور إطلاقه، على جميع الهواتف العاملة بنظام تشغيل  أندرويد و iOS في جميع أنحاء العالم للكشف عن فيروس كورونا، في ظل اعتراض عدد كبير من الدول منها أستراليا وألمانيا التى اعترضت في البداية، ولكن تراجعت، وكذلك منظمات عالمية بشأن الخوف من انتهاك التطبيق لخصوصية المستخدمين وللوصول لبيانات المواطنين الصحية. 

اقرأ أيضاً

سيخترق بيانات المواطنين.. بريطانيا ترفض استخدام تطبيق آبل وجوجل للكشف عن كورونا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أبل تطلق تطبيقا للوقاية من فيروس كورونا.. تعرف عليه

آبل وجوجل يتعاونان لإطلاق تطبيق على الهواتف للكشف عن مصابي كورونا

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. آبل تطلق أغلى كمبيوتر في العالم.. حيلة ذكية لتسجيل مكالمات واتسآب

برنامج يظهر المصاب بـ كورونا ويحذرك.. تعرف على طريقة عمله

لتسهيل طلب الديلفرى أثناء الحظر.. تحديث جديد لـ Apple Maps

طفرة قوية.. تطبيقات تخبر المستخدمين باقترابهم من مصاب بـ كورونا

ترشيحاتنا

أحدها يخص مصر.. حكومة السعودية تعلن 12 قرارا جديدا

باب الرزق لا أحد يستطيع منعه.. رسالة غامضة من باهر المحمدي

نجم الدوري المغربي وهداف الكونفدرالية يقترب من الدوري المصري.. فيديو

الجمهور لـ آيتن عامر: كفاية تهزيء .. شاهد أبرز 10 إطلالات لها

اخبار النادي الأهلي.. رحيل صالح جمعة.. وصرف 750 ألف دولار للقطبين

أخبار التوك شو| الرئيس السيسي: الـ 1000 مصاب بـ كورونا منهم 850 إصابتهم بسيطة.. أحمد موسى يكشف موعد استلام مصر قرض صندوق النقد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصميم خيالي.. جينيسيس GT70 كوبيه تظهر بالشكل التخيلي.. فيديو وصور

أين دفنت أمنا حواء؟.. شاهد قبرها من الداخل

صحية في الصيام .. 6 فواكه أكثر من تناولها في السحور