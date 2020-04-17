مسؤولون أمريكيون يطالبون بتقديم ضمانات لتطبيق آبل وجوجل للكشف عن كورونا

طالبت مجموعة أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي شركتي جوجل وآبل بتقديم مزيد من الضمانات للمستخدمين بعدم تعقبهم، وانتهاك خصوصيتهم، بسبب عزم الشركتين تطبيق للكشف عن فيروس كورونا.





وحث الأعضاء الشركتين بتقديم ضمانات على وجه السرعة لتحقيق التوازن بين مصالح المستهلكين في الخصوصية والاحتياجات المشروعة لمسؤولي الصحة العامة أثناء وباء فيروس كورونا.









وبحسب وكالة رويترز فإن التطبيق الذى ستقوم شركتى آبل وجوجل بإطلاقه الشهر القادم، سيحتوى على كل المعلومات والحقائق المتعلقة بفيروس كورونا لمساعدة الأشخاص على البقاء على اطلاع واتخاذ الخطوات المناسبة لحماية صحتهم بسبب تفشى الفيروس.





وسيعمل تطبيق COVID-19 على تقنية بلوتوث وسيحصل على معلومات وأسماء المستخدمين وبياناتهم الصحية، وسيقوم بمساعدة المستخدمين في تقييم عوامل الخطر وتحديد الأعراض بطريقة دقيقة، وذلك عن بعد الإجابة على استبيان يقدمه التطبيق.





وفي وقت سابق، استجوب 4 أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي، الرئيس التنفيذى لشركة آبل، تيم كوك، بشأن مخاوف تتعلق بأمن وسلامة البيانات الصحية الخاصة بالمواطنين الأمريكيين؛ وذلك بسبب إطلاق الشركة، تطبيقا، يكشف عن الإصابة بفيروس كورونا.



