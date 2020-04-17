AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

مسؤولون أمريكيون يطالبون بتقديم ضمانات لتطبيق آبل وجوجل للكشف عن كورونا

الجمعة 17/أبريل/2020 - 03:01 ص
تطبيق آبل وجوجل للكشف
تطبيق آبل وجوجل للكشف عن كورونا
Advertisements
ندى على
طالبت مجموعة أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي شركتي جوجل وآبل بتقديم مزيد من الضمانات للمستخدمين بعدم تعقبهم، وانتهاك خصوصيتهم، بسبب عزم الشركتين تطبيق للكشف عن فيروس كورونا. 

وحث الأعضاء الشركتين بتقديم ضمانات على وجه السرعة لتحقيق التوازن بين مصالح المستهلكين في الخصوصية والاحتياجات المشروعة لمسؤولي الصحة العامة أثناء وباء فيروس كورونا. 


وبحسب وكالة رويترز فإن التطبيق الذى ستقوم شركتى آبل وجوجل بإطلاقه الشهر القادم،  سيحتوى على كل المعلومات والحقائق المتعلقة بفيروس كورونا لمساعدة الأشخاص على البقاء على اطلاع واتخاذ الخطوات المناسبة لحماية صحتهم بسبب تفشى الفيروس.

وسيعمل تطبيق COVID-19 على تقنية بلوتوث وسيحصل على معلومات وأسماء المستخدمين وبياناتهم الصحية، وسيقوم بمساعدة المستخدمين في تقييم عوامل الخطر وتحديد الأعراض بطريقة دقيقة، وذلك عن بعد الإجابة على استبيان يقدمه التطبيق.

وفي وقت سابق، استجوب 4 أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي، الرئيس التنفيذى لشركة آبل، تيم كوك، بشأن مخاوف تتعلق بأمن وسلامة البيانات الصحية الخاصة بالمواطنين الأمريكيين؛ وذلك بسبب إطلاق الشركة، تطبيقا، يكشف عن الإصابة بفيروس كورونا.   


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخبار العلوم والتكنولوجيا..آبل تطرح iphone 9 plus..كورونا في خدمة الفيديو جيمز

أبل تطلق تطبيقا للوقاية من فيروس كورونا.. تعرف عليه

التحقيق مع مدير أبل بسبب تطبيق للوقاية من فيروس كورونا

خط الدفاع الأول في مواجهة الفيروس.. الروبوتات والذكاء الاصطناعي يحاربان كورونا

من ناسا وجوجل إلى هيئات حكومية ووزارات دفاع.. دعاوى عالمية لحظر تطبيق Zoom

آبل وجوجل يتعاونان لإطلاق تطبيق على الهواتف للكشف عن مصابي كورونا

ترشيحاتنا

عزل 500 أسرة بإحدى قرى كفر الشيخ بعد إصابة 6 حالات بكورونا..فيديو

لماذا منعت السعودية الصغار دون 15 عاما من دخول المتاجر؟

الخفافيش تهاجم قرية بالقليوبية ليلا

بعد إغلاق المعابد.. شاهد .. عجوز هندي بلياقة جبارة يساعد مرضى كورونا

أخبار الزمالك .. 5 مفاجآت من مرتضى منصور.. تفاصيل جديدة فى أزمة النقاز

مرتضى منصور يرد على قرار الفيفا في قضية حمدي النقاز

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لسرقة حقيبة.. لص عديم الرحمة يطيح بعجوز ثمانينية أرضا.. لقطات صادمة

بعد إغلاق المعابد.. شاهد .. عجوز هندي بلياقة جبارة يساعد مرضى كورونا

بقميص مخطط.. حلا شيحة تخطف الأنظار بجمالها