الأرض بلعتهم.. انتشال جثتي شخصين انهارت عليهما حفرة أثناء التنقيب عن الآثار بالبحيرة

شهدت منطقة وادي النطرون بمحافظة البحيرة ، حادثة مأساوية حيث لقي شخصان مصرعهما نتيجة انهيار أرضي أثناء قيامهما بأعمال التنقيب عن الآثار ، داخل مزرعة خاصة، حيث كان الضحيتان يحفران على عمق 8 أمتار بحثًا عن آثار.

تلقى مركز وادي النطرون بلاغًا من الأهالي حول الحادث، و انتقلت قوات الأمن بالتعاون مع رجال الحماية المدنية ، حيث تمكنت بعد جهد كبير من استخراج جثتي الضحيتين ، وهما: "الشحات.ص" (41 عامًا) من مركز كفر الدوار، و"سامح.ح" (49 عامًا) من 6 أكتوبر ، فى حالة تعفن .

وكشفت التحقيقات عن انهيار حفرة بمساحة 2×2 متر على عمق 8 أمتار ، مما أدى إلى مصرع شخصين ، كما تم القبض على صاحب المزرعة، "مصطفى عبد المنعم" (65 عامًا)، وضبط الأدوات المستخدمة في عملية الحفر غير القانونية.

تم نقل الجثتين إلى مستشفى وادي النطرون تحت تصرف جهات التحقيق. وقد تم تحرير محضر بالواقعة لتولي النيابة المختصة التحقيق و إستخراج تصريح الدفن .