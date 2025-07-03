بالأسماء.. إصابة 19 شخصا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالبحيرة

شهدت محافظة البحيرة، حادث سير وقع عند مدخل مدينة غرب النوبارية بالطريق الصحراوي، أسفر عن إصابة 19 شخصاً بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى مستشفى غرب النوبارية المركزي لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي القاهرة - الإسكندرية، أمام مدخل غرب النوبارية، نتج عنه إصابة 19 شخصاً منهم مصاب تم إسعافه في نفس المكان ورفض نقله للمستشفى.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وعدد 7 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى ، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية، وحرر محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.

أسفر الحادث عن إصابة كل من:- مني سليم سليم محمد، 43 عاما، مقيمة الاسكندرية، كدمة بالصدر، يوسف فادي حسن فهمي، 17 عاما، مقيم الإسكندرية، سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، عواطف محمد صديق علي، 41 عاما، مقيمة الإسكندرية، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، رشا محمود محمد محمود، 43 عاما، مقيمة الإسكندرية، كدمات وسحجات، هدى حمدي علي سليمان، 39 عاما، مقيمة الإسكندرية، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، كوثر محفوظ حسين عثمان، 34 عاما، مقيمة الإسكندرية، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، عنتر رمضان عبد الباقي، 38 عاما، مقيم الإسكندرية، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، سمر عبد المنعم حامد، 29 عاما، مقيمة الإسكندرية، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، كريمة ناجي محمد، 14 عاما، مقيمة الإسكندرية، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.



كما أصيبت رباب ياسين عبد المنعم، 37 عاما، مقيمة الإسكندرية، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، مشاعر بخيت كوكو، 55 عاما، مقيمة السودان، كسر بالفقرات العنقية، تسابيح محمد عثمان، 45 عاما، مقيمة السودان، سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، أمينة سعد البشير، 20 عاما، مقيمة السودان، سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، هدير محمد إسماعيل، 35 عاما، مقيمة الإسكندرية، سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، آيتن أحمد السيد، 14 عاما، الإسكندرية، سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، بشري علي شعبان، 15 عاما، مقيمة الإسكندرية، سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، حسن مصطفي كمال، 15 عاما، مقيم الإسكندرية، سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، زينب إبراهيم عيسي، 32 عاما، مقيمة القاهرة، سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وعلي إبراهيم خميس، 32 عاما، مقيم غرب النوبارية، سحجات بالجسم، تم إسعافه في مكان الحادث.