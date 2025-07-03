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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إصابة 5 طلاب بحالات إغماء خلال امتحان الكيمياء بالبحيرة

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
ساندي رضا

أعلنت غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، الخاصة بامتحانات الثانوية العامة عن إصابة 5 طلاب وطالبات بحالات إغماء وإعياء خلال امتحان مادة الكيمياء للشعبة العلمية  وتم نقلهم لمستشفيات البحيرة للعلاج.

وتلقت غرفة عمليات الثانوية العامة بالبحيرة بلاغا من رؤساء 5 لجان بالإصابات الـ 5 وتم إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.


وتقدم 33 ألف  و757 طالب وطالبة من طلاب الثانوية العامة بالبحيرة قسم العلمى للامتحان في مادة الكيمياء،  حضر منهم 32 ألف و987 طالب وطالبة وسط غياب 770 من الطلاب.


بينما تقدم 7438 من طلاب القسم الأدبى للإمتحان فى مادة الجغرافيا حضر منهم اليوم 7386 وغاب منهم 52 فقط، وذلك من خلال 118 لجنة عامة بدائرة المحافظة.

وشهد محيط اللجان بمحافظة البحيرة، حالة من الفرحة لطلاب الشعبة الأدبية لسهولة امتحان مادة الجغرافيا، وفيما اشتكي طلاب الشعبة العلمية من امتحان مادة الكيمياء، مؤكدين إنه جاء فوق مستوي الطالب المتوسط وبه أجزاء تحتاج لمزيد من الوقت لحلها.

وأكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة على الالتزام بتنفيذ كافة توجيهات السيد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، برفع درج الإستعداد والعمل على توفير الأجواء المناسبة أمام  الطلاب لأداء إمتحاناتهم بسهولة ويسر ودون أي معوقات، مشددًا على إستمرار رفع درجة الإستعداد القصوى بجميع الإدارات التعليمية والإلتزام بتنفيذ كافة القرارات والتعليمات الوزارية الخاصة بأعمال الإمتحانات والتي تهدف الى إنتظام سير إمتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2024-2025، على الوجه الأكمل، وإنجاز الإجراءات المطلوبة، على نحو يحقق الأهداف المرجوة، مع الالتزام التام بالتعليمات الأمنية الخاصة بنقل صناديق الأسئلة والتنسيق الدائم مع الجهات الامنية لتأمين خطوط السير لضمان وصولها الى اللجان فى الوقت المحدد.


وأوضح وكيل الوزارة، أنه تم تجهيز ١١٧ لجنة امتحانية على مستوى ١٧ إدارة تعليمية بنطاق المحافظة لاستقبال ٤٠٠٠٣ طالبًا وطالبة، منهم ٧٤٠١ طالب وطالبة بالشعبة الأدبية و ٢٩٨٣١ طالبا وطالبة بشعبة علمي علوم و ٢٧٧١ طالبا وطالبة علمي رياضة إضافة إلى ٢٠١١ طالبا وطالبة بالنظام القديم ( ٢٣٩ طالبا وطالبة أدبى _ و١١٣ طالبا وطالبةعلمي رياضة _ و١٦٥٩ علمي علوم ).

البحيرة الثانوية العامة مادة الكيمياء حالات إغماء

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