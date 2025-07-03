إصابة 19 شخصًا في تصادم سيارتين على الطريق الصحراوي البحيرة

أُصيب 19 شخصًا، صباح اليوم، في حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص أعلى طريق اسكندرية الصحراوي تجاه القاهرة بنطاق مركز وادى النطرون بمحافظة البحيرة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

تصادم سيارتي ميكروباص أعلى طريق مصر اسكندرية الصحراوي

تلقت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص، وأسفر الحادث عن إصابة 19 شخصًا بإصابات متفرقة.

وانتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية ، و تم خروج جميع المصابين بعد عمل الفحوصات الطبية الازمة.

وجرى رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.